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Спроби штурмів ЗС РФ безуспішні: ЗСУ відбили атаку окупантів у районі Рівнополя (карти)

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ
Фото: Генштаб ЗСУ | Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою

За даними командування, складна ситуація також спостерігається в районі окупованого Донецька. Лише за минулу добу ЗС РФ тринадцять разів намагалися штурмувати українські позиції біля Мар'їнки.

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Українські військові продовжують контрнаступ на багатьох напрямках, а на деяких ділянках фронту доводиться відбиватися і тримати оборону від штурмів противника. Детальніше розповів спікер Генштабу Павло Ковальчук в ефірі телемарафону 28 вересня.

За його словами, українські військові відбили атаку ЗС РФ у районі населеного пункту Рівнопіль у Донецькій області. Водночас, на Лимано-Куп'янському напрямку противник не наступав.

Ситуація на фронті: Авдіївський напрямок

Минулої доби військовослужбовці Збройних сил України відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське на Донеччині.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Мар'їнський напрямок

На цій ділянці фронту представники ЗС РФ намагалися вести безуспішні наступальні дії в районі міста Мар'їнка. Там зафіксовано щонайменше 13 невдалих спроб вибити українських захисників із позицій та зайняти їхнє місце.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Шахтарський напрямок

Тут ЗСУ також вдалося відбити атаку в районі села Рівнопіль на Донеччині, де противник хотів зайняти нові висоти.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Запорізький напрямок

У районі населеного пункту Работине ЗС РФ хотіли відновити втрачені раніше позиції, але жодних успіхів з їхнього боку зафіксовано не було.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Мелітопольський напрямок

На цій ділянці ЗСУ продовжують наступальну операцію, як зазначив Павло Ковальчук.

"Продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і виснажують ворога", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Лимано-Куп'янський напрямок

Під Лиманом і Куп'янськом, незважаючи на спроби штурмів останні кілька місяців, за останню добу не було зафіксовано наступу ЗС РФ.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP
ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Бахмутський напрямок

ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Водночас сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу відбулося 26 бойових зіткнень", — продовжив речник Генштабу.

ЗСУ, контрнаступ, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ Fullscreen
Українські військові продовжують трощити плани ЗС РФ на полі бою
Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що російські сили занадто "перевантажені", щоб відволікти ЗСУ від контрнаступу. З моменту початку повномасштабного вторгнення у РФ лише "зрідка" було угруповання військ, здатне на новий великий наступ.