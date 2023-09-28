Попытки штурмов ВС РФ безуспешны: ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Ровнополя (карты)

По данным командования, сложная ситуация также наблюдается в районе оккупированного Донецка. Только за минувшие сутки ВС РФ тринадцать раз пытались штурмовать украинские позиции возле Марьинки.

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Украинские военные продолжают контрнаступление по многим направлениям, а на некоторых участках фронта приходится отбиваться и держать оборону от штурмов противника. Детальнее рассказал спикер Генштаба Павел Ковальчук в эфире телемарафона 28 сентября.

По его словам, украинские военные отбили атакую ВС РФ в районе населенного пункта Ровнополь в Донецкой области. В то же время, на Лимано-Купянском направлении противник не наступал.

Ситуация на фронте: Авдеевское направление

За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Марьинское направление

На этом участке фронта представители ВС РФ пытались вести безуспешные наступательные действия в районе города Марьинка. Там зафиксировано минимум 13 неудачных попыток выбить украинских защитников с позиций и занять их место.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Шахтерское направление

Здесь ВСУ также удалось отразить атаку в районе села Ровнополь в Донецкой области, где противник хотел занять новые высоты.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Запорожское направление

В районе населенного пункта Работино ВС РФ хотели восстановить утраченные ранее позиции, но никаких успехов с их стороны зафиксировано не было.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Мелитопольское направление

На этом участке ВСУ продолжают наступательную операцию, как отметил Павел Ковальчук.

"Продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", — говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Лимано-Купянское направление

Под Лиманом и Купянском, несмотря на попытки штурмов последние несколько месяцев, за последние сутки не было зафиксировано наступление ВС РФ.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Бахмутское направление

ВСУ успешно отразили атаки противника в районе Григоровки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"В то же время силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений", — продолжил спикер Генштаба.

Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя Фото: DeepStateMAP

Напомним, 27 сентября сообщалось, что российские силы слишком "перегружены", чтобы отвлечь ВСУ от контрнаступления. С момента начала полномасштабного вторжения у РФ лишь "изредка" была группировка войск, способная на новое большое наступление.