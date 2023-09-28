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Попытки штурмов ВС РФ безуспешны: ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Ровнополя (карты)

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя

По данным командования, сложная ситуация также наблюдается в районе оккупированного Донецка. Только за минувшие сутки ВС РФ тринадцать раз пытались штурмовать украинские позиции возле Марьинки.

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Украинские военные продолжают контрнаступление по многим направлениям, а на некоторых участках фронта приходится отбиваться и держать оборону от штурмов противника. Детальнее рассказал спикер Генштаба Павел Ковальчук в эфире телемарафона 28 сентября.

По его словам, украинские военные отбили атакую ВС РФ в районе населенного пункта Ровнополь в Донецкой области. В то же время, на Лимано-Купянском направлении противник не наступал.

Ситуация на фронте: Авдеевское направление

За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Марьинское направление

На этом участке фронта представители ВС РФ пытались вести безуспешные наступательные действия в районе города Марьинка. Там зафиксировано минимум 13 неудачных попыток выбить украинских защитников с позиций и занять их место.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Шахтерское направление

Здесь ВСУ также удалось отразить атаку в районе села Ровнополь в Донецкой области, где противник хотел занять новые высоты.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Запорожское направление

В районе населенного пункта Работино ВС РФ хотели восстановить утраченные ранее позиции, но никаких успехов с их стороны зафиксировано не было.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Мелитопольское направление

На этом участке ВСУ продолжают наступательную операцию, как отметил Павел Ковальчук.

"Продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", — говорится в сообщении.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Лимано-Купянское направление

Под Лиманом и Купянском, несмотря на попытки штурмов последние несколько месяцев, за последние сутки не было зафиксировано наступление ВС РФ.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP
ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Бахмутское направление

ВСУ успешно отразили атаки противника в районе Григоровки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"В то же время силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений", — продолжил спикер Генштаба.

ВСУ, контрнаступление, война РФ против Украины, российское вторжение, ВС РФ Fullscreen
Украинские военные продолжают крушить планы ВС РФ на поле боя
Фото: DeepStateMAP

Напомним, 27 сентября сообщалось, что российские силы слишком "перегружены", чтобы отвлечь ВСУ от контрнаступления. С момента начала полномасштабного вторжения у РФ лишь "изредка" была группировка войск, способная на новое большое наступление.