Атака 44 Shahed та влучання в регіонах: подробиці нічного масованого обстрілу України (фото)

Українські сили протиповітряної оборони знищили 34 "шахеди". До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи

В ніч проти 28 вересня російські терористи запустили 44 ударні безпілотники по території України. Вибухи лунали в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях. Фокус зібрав все, що відомо про нічну атаку на цей час.

РФ використала 44 "шахеди"

Українська ППО знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників під час нічної атаки. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — ТОТ Крим). Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "шахеди". До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться в повідомленні.

Атака Shahed на Кіровоградщині

Російські окупанти атакували іранськими ударними дронами Кіровоградську область. Є влучання, але, на щастя, обійшлося без жертв. Про це в своїму телеграм-каналі повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури", — проінформував він.

Райкович зазначив, що на місцях влучань працюють відповідні служби.

Ракетний удар по Миколаєву та атака дронів на Миколаївщині

Ввечері 27 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по Миколаєву. Є влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Про це проінформував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

"Вчора близько 21:44 у Миколаєві ракетного удару зазнав об’єкт інфраструктури на околицях міста. Мали займання сухої трави — його оперативно ліквідовано. Без постраждалих", — написав він.

Також впродовж ночі 28 вересня ЗС РФ атакували Миколаївську область "шахедами". Сили ППО збили велику кількість ворожих дронів.

"Сьогодні можливо буде рекорд по збитим шахідам", — написав в своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також повідомив, що вдень 27 та вночі 28 вересня, на Миколаївщині силами та засобами ППО було знищено 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА типу "Орлан" та 20 ударних БпЛА типу "Shahed 131/136".

У Миколаївському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих немає. У Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає.

"Сьогодні зранку, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — проінформував віталій Кім.

Атака Shahed на Одещину

Вночі російські загарбники знов атакували Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО відпрацювали на відмінно. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Олег Кіпер.

"Наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Жодних влучань та зруйнувань. Постраждалих немає. Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "шахедів", — проінформував він.

В ефірі телемарафону 28 вересня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що під час одного з останніх обстрілів Одещини Росія запускала ракети з Новоросійська, а підводний ракетоносій навіть не вивели з бухти.

"Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов'язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні", – сказала вона.

Атака на Черкащину

Вночі ворог атакував регіон ударними іранськими дронами. По них відпрацювали сили ППО. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табунець.

"Підвищена небезпека через атаки окупантів була цієї ночі на Черкащині. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", — писав Табурець.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня ЗС РФ атакували Україну з використанням іранських дронів-камікадзе Shahed. Вибухи пролунали в Черкаській області та в Ізмаїльському районі Одеської області.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 вересня ЗС РФ обстріляли переправу Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Постраждала портова інфраструктура і понад 30 вантажівок, а також двоє водіїв дістали поранення.