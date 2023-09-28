ПКС РФ отримали нову партію винищувачів 5 покоління Су-57 (фото)

Російська армія отримала партію Су-57 та Су-35. У РФ стверджують, що виробництво літаків набирає "хороші темпи".

Повітряно-космічні сили РФ отримали нову партію винищувачів Су-57 та Су-35. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РІА Новини.

Віцепремʼєр РФ Денис Мантуров заявив, що авіабудівні підприємства РФ набирають "хороший темп виробництва". Він стверджує, що підприємство Комсомольський-на-Амурі передало у ПКС РФ серійну партію винищувачів 5 покоління Су-57 та партію покоління 4++ Су-35С.

Су-35С

Літаки перед постачанням у військо пройшли повний цикл заводських випробувань й були протестовані в різноманітних режимах роботи. Також Мантуров додав, що до кінця року армія РФ отримає ще одну партію Су-57.

"Інші бойові машини пʼятого покоління, постачання яких заплановано в цьому році, знаходяться в цеху завершальної збірки, а також проходять відпрацювання на льотно-випробувальній станції", — заявив гендиректор "Обʼєднаної авіабудівної корпорації" Юрій Слюсарь.

У РФ стверджують, що це вже третє постачання Су-35С за рік

Також він сказав, що російські Повітряно-космічні сили отримали 3 партії винищувачів Су-35С. Проте кількість літаків в останній партії не вказується.

Нагадаємо, на початку серпня у РФ похизувалися модернізацією винищувача Су-57. Літак отримав нове бортове обладнання та засоби РЕБ.

4 серпня у РФ заявили про створення нової ракети малої дальності для винищувачів Су-57 РВВ-МД2.