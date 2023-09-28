"Такий закон": перед виборами у США буде більше дратівливих заяв про Україну, — МЗС

За словами дипломата Дмитра Кулеби, у Вашингтоні є політики, які виступають проти допомоги для Києва. Напередодні виборчої кампанії їх побільшає, адже опозиція почне критикувати нинішню владу.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як змінюватиметься підтримка України на Заході напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки. На цю тему він висловився в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" 28 вересня.

За його словами, що ближче будуть президентські вибори в Америці, то частіше лунатимуть заяви, які будуть дратівливими для України.

Річ у тім, що в Республіканській і Демократичній партіях є політики, які всі півтора року виступають проти допомоги Києву. Незважаючи на це, вони залишаються в меншості.

"Утім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми будемо чути заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, мають критикувати нинішню владу. Такий закон", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо очільник МЗС України зауважив, що під час свого останнього візиту до США, він ще не відчув дух виборчої кампанії, адже до виборів ще понад рік.

Україна також чудово розуміє, що опоненти Джо Байдена атакуватимуть чинного президента через допомогу Україні, а ключовою темою може стати нібито "неефективність використання американських коштів і корупція в Україні".

При цьому, останні півтора року претензій з цих питань не звучало.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про відносини з Польщею на тлі зернової кризи. За його словами, "емоції" з боку Варшави пов'язані з майбутніми парламентськими виборами, проте Київ готовий знайти спільне вирішення проблеми.