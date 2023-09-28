За 40 км від кордону з Україною: у Молдові виявили уламки ракети в озері, — МВС (фото)
За даними міністерства внутрішніх справ республіки, уламки знайшли місцеві жителі. Зараз з озера відкачують воду, щоб їх витягти.
У Молдові в озері біля села Фарладан у Каушанському районі було виявлено уламки ракети. Про це 28 вересня повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови.
Місцеві жителі помітили в озері кілька компонентів, які могли бути частинами ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що ці уламки дійсно належать ракеті, і наразі фахівці досліджують тип і походження цієї ракети.
Важливо зазначити, що село Фарладан розташоване всього за менш ніж 40 кілометрів від кордону з Україною.
Генінспекторат надзвичайних ситуацій повідомив, що уламки ракети в озері було виявлено 27 вересня. У зв'язку з цим у районі озера і села було вжито додаткових заходів безпеки, оскільки підозрюють, що вибухові речовини з ракети, що розбилася, можуть перебувати на дні озера.
Наразі територія обгороджена і закрита для відвідування громадян, а поліція забезпечує безпеку на місці. У пошуках уламків і можливих вибухових матеріалів беруть участь співробітники поліції, рятувальники, а також військові та прикордонна поліція. Роботу розпочали ще вчора, але призупинили на ніч. З ранку 28 вересня було відновлено пошуки всіх частин ракети.
Фахівці розглядають різні варіанти вилучення вибухових матеріалів, якщо їх буде виявлено на дні озера. Гідротехнічні фахівці відкачують воду з озера, щоб полегшити завдання піротехнікам.
Також на місце події прибув міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.
"У цей час на місці присутній міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос, який інспектує персонал, щоб ми могли бути впевненими, що громадяни й співробітники системи внутрішніх справ діють і діятимуть безпечно", — ідеться в повідомленні МВС.
У відомстві підкреслюють, що наразі немає загрози для населення, оскільки територія ізольована, а найближчі житлові будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони.
Фото компонентів ракети також показало місцеве видання Newsmaker.
Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що в невизнаному Придністров'ї в Молдові впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що це сталося тому, що в Україні йде війна.
Раніше, 4 вересня стало відомо, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.