"Шторм-Z" був "у шортах і без броніків": у ЗСУ розповіли, як звільняли Кліщіївку (фото)

Українські війська звільнили село Кліщіївка на Донеччині. Штурмовик "Кон" розповів, як захисникам вдалося слухати ЗС РФ протягом двох днів, як їх зустрів ворог та яка була тактика у російських окупантів.

17 вересня українські Сили оборони звільнили село Кліщіївка у Донецькій області від російських окупантів. Захисник з позивним "Кон" розповів, як відбувався контрнаступ у тому районі. Про це відомо з публікації пресслужби 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у соцмережах від 27 вересня.

"Ми брали ліс біля першої хати в Кліщіївці несподівано для них. Вони не думали, що ми так швидко будемо просуватися. На нас не чекали", — зазначив він.

Воїнам вдалося взяти бліндаж з ворожим підрозділом вогневої підтримки. Окупанти мали в розпорядженні станкові автоматичні гранатомети та міномети. Групу загарбників ліквідували.

Знімок, оприлюднений пресслужбою бригади Фото: 80 ОДШБр

ЗСУ два дні слухали ворога

Після успішного бою десантники знайшли російські рації, але ті були з паролем. Надовго розчаруватись не вийшло, адже пароль виявився написаним на одній з рацій — позаду.

"Ми отримали їхні рації та слухали два дні. Вони коригували по собі вогонь, бо не могли викупити, що "радєйки" треба перепрошити. Їхня штурмова група отримала по зубах", — розповів "Кон".

Знімок, оприлюднений пресслужбою бригади Фото: 80 ОДШБр

Пізніше в район Кліщіївки приїхали бійці лідера Чечні Рамзана Кадирова. Штурмовик зазначив, що їх почули за триста метрів, тож за роботу взялася артилерія. "Кадировці" спробували здійснити штурм кілька разів, але марно.

"Ми їх перебили. По рації вони казали, що в них два тяжких "триста", вони не можуть зупинити кров і не знають, де евакуація. Їм відповіли: "Четверта хата від спаленого БТР". Ми прийняли та відпрацювали", — додав "Кон".

Знімок, оприлюднений пресслужбою бригади Фото: 80 ОДШБр

Посадки та евакуація під обстрілами

Десантник зізнався, що "у посадках було тяжко". Захисники мали подолати шість кілометрів перед початком штурму, але їх бачив з повітря та оптики через поле ворог.

Боєць згадав, що інші підрозділи погано орієнтувались та губились, тому їх водили групами. Після кількох ударів ЗС РФ загинули бійці, немало воїнів отримали поранення. Зі слів "Кона", українське угрупування для евакуації заходило під "сильними обстрілами" та кілька кілометрів несло людей до техніки.

"Там лісок скошений. Тебе видно візуально. Якщо зупинишся, буде ще гірше. Вони всіх винесли. За весь час, доки я тут, ми нікого не кинули та завжди виконували задачі", — підкреслив він.

Знімок, оприлюднений пресслужбою бригади Фото: 80 ОДШБр

Російські штурмовики "у шортах"

Захисник розповів про тактику ЗС РФ в Кліщіївці: окупанти йшли хвилями та щогодини намагались контратакувати.

"Ти їх б'єш, але вони лізуть і лізуть. Їхня техніка зухвало залітає під наші позиції з надією розбити їх. Але ми відразу її палимо. Наша арта супер круто відпрацьовує. Це треба бачити", — сказав він.

Зі слів "Кона", ворожа техніка горіла, а російські армійці "хаотично розбігались". Сили оборони успішно їх добили.

Знімок, оприлюднений пресслужбою бригади Фото: 80 ОДШБр

Десантник згадав, що російський підрозділ "Шторм-Z" прибув утримувати село непідготовленим — "у шортах, футболках і без броніків". Також він помітив, що російські штурмовики були під дією наркотичних засобів.

"Але з автоматами та гранатами. Тактика — на живця, щоб зрозуміти, де ми закріплюємось. Вони виходять на контакт з нами й тоді розуміють, де ми знаходимось. Ми їх успішно ліквідували", — додав "Кон".

Що відомо про "Кона"?

"Кон" — це старший штурмової та резервної груп 2 батальйону 80 ОДШБр. Він брав участь у деокупації Кліщіївки, заводив бійців на позиції та проводив евакуацію, був у штурмі та обороні.

Контракт з бригадою чоловік підписав 1 березня — після того, як поборов онкологічне захворювання.

"Я знав, куди йду. Довелося "попітніти", щоб потрапити в бригаду, але декілька місяців спроб — і я тут. Служити в 80-ій навіть краще, ніж розраховував", — поділився він.

Нагадаємо, 17 вересня стало відомо про звільнення села Кліщіївка у Донецькій області. Спочатку новиною поділились у бригаді "Лють", а пізніше слова бійців підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Відомо, що в деокупації населеного пункту брали участь три бригади — 80 ОДШБр, 5 ОШБр та "Лють".

Пресслужба ГУР публікувала відео боїв за Кліщіївку.