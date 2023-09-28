Знищення крейсера "Москва": ЧФ Росії перетворився на флотилію, — експерт (відео)

За словами військово-морського експерта Володимира Заблоцького, знищення кораблів російського флоту в Криму завдало сильного удару супротивнику, зменшило логістичну та ударну складові.

Починаючи зі знищення крейсера "Москва", Чорноморський флот Російської Федерації перетворився на флотилію. У росіян у Криму немає кораблів 1-го рангу, немає ударного потенціалу, але російська пропаганда ніколи не визнає ці очевидні речі. Про це військово-морський експерт Володимир Заблоцький 28 вересня заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Чорноморський флот Росії перестав бути флотом, це — флотилія формально. У нього (Чорноморського флоту — ред.) немає кораблів першого рангу, у нього немає ударного потенціалу протикорабельного такого, який був, тому що ракетний крейсер із символічною назвою "Москва" пішов на дно і зараз він зареєстрований у нашому історичному музеї, як експонат. Україна після війни буде проводити туди екскурсії... там йому і місце (крейсеру "Москва" — ред.)", — сказав Заблоцький.

За його словами, знищення великого десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону" також завдало сильного удару, зменшило логістичну та ударну складові.

Він зазначив, що Чорноморський флот РФ є фактором присутності ворога на території України. Саме сили ЧФ РФ брали безпосередню участь у перекиданні сил противника на території Кримського півострова.

"Якби не Чорноморський флот, не було б окупації Криму 2014 року, тому що саме Чорноморський флот, його сили брали участь у перекиданні окупантів на території півострова. І його сили забезпечили блокаду українських військ на півострові", — сказав військово-морський експерт.

Володимир Заблоцький наголосив, що удари ЗСУ сприятимуть тому, що потенціал противника буде вичерпано. Принаймні, до такого рівня, що він буде змушений вивести із Севастополя основні сили.

"Усе йде до того, що це буде саме так. Ми нарощуємо можливості блокади, дистанційної блокади Севастополя і Криму загалом. Ну і перспективи можуть бути для противника дуже плачевні", — сказав Заблоцький.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, чому західні експерти часто помиляються у своїх прогнозах. Радник глави ОП Михайло Подоляк упевнений, що Росія — "фабрика понтів", і це вже довів крейсер "Москва". Однак, за його словами, деякі західні експерти все ще бачать у країні-агресорі "зменшений СРСР".