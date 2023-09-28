Атакували бомбами: Авдіївський коксохімічний завод потрапив під авіаудар (відео)

За інформацією нардепа Муси Магомедова, внаслідок авіаудару загорівся один із цехів підприємства.

У четвер, 28 вересня по Авдіївському коксохімічному заводу (АКХЗ) вдарили авіабомбами. Як повідомив колишній директор підприємства, нардеп Муса Магомедов, унаслідок атаки російських окупантів почалася масштабна пожежа в одному з цехів.

"Миротворці", що о***ралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання", — написав нардеп у Telegram.

За словами Магомедова, росіяни брехатимуть з приводу того, що на території підприємства нібито були склади з боєприпасами, однак на АКХЗ їх ніколи не було.

У мережі також були опубліковані кадри наслідків атаки по заводу. На відео можна побачити густий стовп чорного диму, який помітний був на багато кілометрів від підприємства.

Зазначимо, що на момент публікації про наслідки пожежі та про роботу служби ДСНС не відомо.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня Збройні сили РФ скинули чотири авіаційні бомби на Берислав Херсонської області, внаслідок ворожих ударів було пошкоджено будівлю лікарні та господарські будівлі.

26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у зв'язку з цим заявив, що ворожа ракета влучила в одне з підприємств міста, але обійшлося без втрат.