РФ може виснажувати Україну цілих 10 років, щоб перетворити на її "failed state", — експерт

За словами аналітика Миколи Бєлєскова, асиметрія полягає в тому, що бойові дії ведуться на українській території. Це відлякує інвесторів і заважає біженцям повертатися додому.

Росія може спробувати виснажити Україну, щоб перетворити її на "державу, що не відбулася". Новий план Кремля передбачає систематичне створення проблем для українців протягом 5-10 років. Про це повідомив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик благодійного фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, росіяни можуть довго не давати українцям нормально жити, щоб відлякувати інвесторів і заважати повертатися біженцям.

"Вони (росіяни, — ред.) могли вибрати підхід до повільного виснаження України. Тобто окупувати частину території, а на решті — не давати можливість нормально жити. Відлякувати інвесторів, заважати біженцям повертатися і дивитися, що станеться з такою державою через 5 — 7 — 10 років", — заявив Бєлєсков.

Експерт зазначив, що у Кремля є можливість створювати проблеми Україні навіть без широкомасштабних наступів російської армії. Асиметрія полягає в тому, що бойові дії ведуться на українській території.

"Тому виходить така ситуація, що у рашистів є можливість створювати нам проблеми навіть без активних бойових дій, навіть без проведення стратегічних наступальних операцій, реалізовувати стратегію повільного перетворення України на failed state, на жаль", — сказав Бєлєсков.

Нагадаємо, що ЗМІ заявляли, що Захід буде менше допомагати Україні наступного року. Журналісти зазначили, що Кремль готовий витрачати на війну проти України набагато більше, ніж Захід. З іншого боку, країни НАТО намагаються виправити дисбаланс, також інвестуючи у виробництво зброї, хоча взялися за це запізно.