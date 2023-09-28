"Очі боялися, руки робили": медик ЗСУ на нулі став "посібником" для НАТО (відео)

Петро Конопля звільняв Херсон і брав участь у боях під Мар'їнкою. Його відео під назвою "Добий мене" розлетілося не лише в Україні, а й за кордоном.

У цивільному житті медик ЗСУ Петро Конопля жив в Одесі, був актором і мріяв відбутися як режисер. Але за 2 тижні до його режисерського дебюту почалася війна з Росією, і він пішов до ЗСУ, де служив парамедиком 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Про це йдеться в сюжеті DW Українською.

Петро Конопля звільняв Херсон і брав участь у боях під Мар'їнкою. Його відео "Добий мене" — це кадри порятунку бійців на передовій, які розлетілися не лише в Україні, а й за кордоном. Тепер по цьому відео, на якому Петро Конопля надає допомогу важкопораненим бійцям, вчаться бійці НАТО.

"Бойовий медик — це повноцінна бойова одиниця. Ти і воюєш, і допомогу надаєш. Але є свої "але", люди бережуть мене, тому що є впевненість що вони виживуть. Всі, кому я надавав допомогу, всі мої поранені вижили", — говорить Петро.

Його найбільший страх стався з ним, коли він надавав допомогу в ближньому бою хлопцю, перев'язував його і намагався врятувати. В цей момент до нього наблизилися чотири окупанти. В цей момент Петру довелося використати зброю. Свою зброю він залишив біля одного з поранених, тож швидко схопив кулемет ПКМ, який лежав неподалік і почав з нього стріляти. Він ліквідував окупантів.

Відео роботи медика, яке зараз вивчають бійці НАТО, зафільмоване 20 березня цього року. Підрозділ Петра вже виїхав з Мар'їнки і мав поїхати далі, але раптом отримав наказ, що їхню групу перекинуть під Бахмут, де стався прорив окупантів. З групою поїхав і Петро Конопля.

"Ми сіли в засідку, я поповнював патрони і почув, як наші 2 хлопці кричать. Я залишив напарника, а сам побіг на допомогу пораненим. Я кричав "куди", щоб зрозуміти, куди вони поранені. Я підбіг і зрозумів, що він не може відповісти, оскільки йому уламком відірвало шмат щелепи. В 5 метрах лежали ще 2 хлопці, один був дуже сильно поранений. У нього були порвані обидві руки і обидві ноги і залетіло йому в тулуб і поблизу тазу. Він кричав: "Добий мене". Він бачив, в якому стані і пізніше мені сказав: "Я розумів, що мене вже ніхто не витягне", — розповідає Петро.

Поранений сказав, що не хотів помирати в муках, і не вірив в те, що він виживе. Петро оглянув його і попри його відчайдушне прохання "добити", заходився надавати йому першу допомогу.

"Очі боялися, руки робили. Я його не слухав, діставав джгути і робив все, що треба було робити. Попався неякісний турнікет. Я 19 разів його закрутив, і зрештою він лопнув", — розповідає Петро.

Він зауважив, що нести пораненого не було кому, бо всі були довкола теж поранені, тож довелося чекати на допомогу.

"Всі мої поранені тоді хлопці вижили. Коли ми виносили важкого пораненого, прилетіло і мені — пробило ногу. Я більше 3 місяців проходив лікування. Мене ВЛК визнала профнепридатним для морської піхоти. Я маю на меті стати інструктором, щоб навчати інших надавати допомогу", — розповідає Петро.

Він говорить, що контактує зі своїми пораненими. Важкопоранений солдат знайшовся, він розповів своєму рятівнику, що його "руки і ноги пошили" і вони функціонують.

Петро говорить, що після оприлюднення відео до нього звернулися західні військові і попросили надати офіційну згоду для використання кадрів для навчання бійців НАТО. По ньому вони вивчають дії медика — правильні і неправильні.

"Мрію, щоб війна закінчилася, і я повернувся до своєї роботи", — каже Петро.

Нагадаємо, що боєць тактичної групи "Медоїди" Олександр Морозов розповів, як під час виконання бойового завдання у тилу ворога вони втратили зв'язок і їх вже записали у "200-ті".

Раніше повідомлялося, що що полонений окупант під час хірургічної операції ледь не до смерті злякався, почувши нацистський гімн, який наспівував український медик, дістаючи з нього кулю.