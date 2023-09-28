"До перемоги за будь-яких умов": ЗСУ тренуються протистояти хімічним атакам РФ (фоторепортаж)

У 53 ОМБр повідомили, що підрозділ РХБЗ тренувався виконувати завдання з відпрацювання розвідувальних дій і деактиваційної обробки техніки.

Українські військові відпрацьовують протидію ймовірним хімічним атакам ЗС РФ. Про це повідомила пресслужба 53 ОМБр в Facebook.

"Протидія ймовірним діям противника, який за останні роки не раз демонстрував підступність і нехтування загальновизнаними правилами війни та міжнародного гуманітарного права", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ РХБЗ (радіаційного, хімічного, біологічного захисту) тренувався виконувати завдання за призначенням, зокрема з відпрацювання розвідувальних дій і деактиваційної обробки техніки та військового озброєння.

Ознайомитися з фотографіями можна нижче:

Тренування 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренування 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренування 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренування 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Тренування 53 ОМБр Фото: facebook.com/53brigade

Нагадаємо, що рота ударних БПЛА АХІЛЛЕС знищив техніку в районі Бахмута. Уразили бійці 152 мм САУ "Мста-С". Її дальність стрільби становить до 30 км, а вартість — $1,6 млн.

Також повідомлялося, що Силам оборони передали на фронт понад 1700 дронів. Ударні та розвідувальні безпілотники дозволять українським військовим ще ефективніше знищувати живу силу і техніку російської армії.