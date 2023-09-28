Мста-С, БТС-4 та Д-30: рота ударних БПЛА АХІЛЛЕС знищила техніку в районі Бахмута (відео)

Уразили бійці 152 мм САУ "Мста-С". ЇЇ дальність стрільби становить до 30 км, а вартість — $1,6 млн.

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Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЛЕС знищила техніку росіян в районі Бахмута. У списку САУ "Мста-С", броньований танковий тягач БТС-4 та гаубиця Д-30. У Telegram-каналі підрозділу 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка опубліковані відповідні результати.

Бійці уразили три одиниці ворожої техніки FPV-дронами. Точну локацію, де відбулася ліквідація ворога, захисники не вказали.

Серед знищених одиниць – гаубиця Д-30 калібру 122 мм. Її дальність стрільби становить до 21 км.

Уразили бійці 152 мм САУ "Мста-С". ЇЇ дальність стрільби становить до 30 км, а вартість становить $1,6 млн.

Броньований танковий тягач БТС-4, який має на озброєнні кулемет 7.62 мм, також було знищено. Екіпаж цієї техніки – дві особи, вага машини – 32 тонни.

Рота ударних БПЛА АХІЛЛЕС – результати

Генштаб 16 вересня показав результати роботи роти АХІЛЛЕС у Донецькій області. Бійці успішно застосовували безпілотники, оснащені нічною оптикою, проти російських БМП-2, БРЕМ та БТР-80. Українські захисники за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку, ціна якої становить близько 2 млн доларів.

Бійці ЗСУ показали наслідки роботи в районі Куп'янська. Протягом однієї ночі 29 серпня підрозділи ЗС РФ на східному відтинку фронту втратили військової техніки на 6 млн доларів. Її знищили за допомогою ударних дронів, придбаних на донати українців.

Нагадаємо, у квітні командир роти АХІЛЛЕС розповів про наслідки боїв у Бахмуті. Місто було основним напрямком зосередження зусиль загарбницьких військ. Випадки застосування бойової авіації фіксували часто, оскільки йдуть важкі стрілецькі бої у міській багатоповерховій забудові та інфраструктурі населеного пункту.