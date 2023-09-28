Питання "сумління і моралі": у США заблокували 300 млн доларів на допомогу Україні

Американські політики "викинули" гроші для України в останні хвилини перед голосуванням. Деякі сенатори говорили, що не будуть голосувати за "гроші на війну".

У вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом США, де виступив з трибуни ООН та зустрівся з президентом США Джо Байденом. Незабаром після цієї зустрічі було оголошено про виділення чергового пакету допомоги розміром більш як 300 млн дол. Тим часом у Конгресі США приймають бюджет на 2024 рік. При цьому під час обговорення оборонного бюджету виникли дебати щодо фінансування військової підтримки України. Про ситуацію написало видання The Hill.

Видання вказує, що надвечір 28 вересня 2023 року відбулось голосування за проєкт оборонного бюджету США. Незадовго до голосування з нього видалили згадку про 300 млн дол. для України. Кошти мали бути витрачені на два основні напрями: навчання українських солдатів та надання зброї. Основний отримувач цих коштів — Міністерство оборони США.

Рішення щодо виключення було прийнято "в останню хвилину", пише The Hill. Також зазначає, що члени Палати представників не відкинули питання допомоги Україні. Комітет з питань внутрішнього розпорядку терміново виніс виділення 300 млн дол. в окремий законопроєкт: за нього мають проголосувати пізніше.

Американські законотворці пояснили, навіщо здійснили такі зміни у проєкті бюджету. Вказують, що витрати на війну для деяких виборців та представників є "питанням сумління". Зокрема, дехто не бажає віддавати свій голос за подібне рішення.

"Виведення цих коштів із процесу асигнувань дозволить тим, для кого це питання сумління, проголосувати за підтримку наших військ, а також дозволить усім членам проголосувати за надання фінансування Україні", — повідомив голова Комітету з регламенту Том Коул з Республіканської партії.

Його однопартієць Томас Массі заявив, що для "деяких людей" гроші на війну "аморальні", але вони повинні мати можливість підтримати саме оборонний потенціал США. "Вони хочуть мати можливість фінансувати наших солдат, не надсилаючи гроші в Україну", — заявив він.

300 млн дол. — частина 24 млрд дол., які президент США запросив на підтримку України.

Військова допомога Україні: деталі

Зазначимо, в крайньому пакеті військової допомоги Україні — снаряди для ППО, снаряди різних калібрів для артилерії та низка іншого військового спорядження. Між тим очікується, що уряд США може виділити ще 24 млрд дол., але питання, втім, ще остаточно не вирішене.

Також є сподівання на отримання далекобійних ракет ATACMS. ЗМІ повідомляли, що рішення про надання цих ракет начебто є, але вони будуть не такими далекобійними, щоб дістати до Криму.

Між тим після повернення президента Зеленського в Україну стало відомо про вимоги, висунуті американським урядом. Зокрема, складено перелік реформ і навіть склали графік цих реформ: якщо "рухатись" цим графіком, то підтримка США продовжуватиметься.

Нагадуємо, Генеральний секретар НАТО 28 вересня відвідав з неочікуваним візитом Україну. Тему розмови з президентом Зеленським не оприлюднено, лише заявлено, що Генсек радіє успіхам наступу ЗСУ. Тим часом напередодні він заявив, що дії РФ — це найбільша за останні десять років світова загроза.