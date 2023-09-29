ЗС РФ згортають наступ на сході України: в ISW пояснили, що сталося (карта)

Контрнаступ ЗСУ змусив ворога відійти від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Активність російської авіації зросла.

Збройні сили Російської Федерації знизили темпи наступу на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 вересня.

Російські війська останніми днями знизили темп локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українські та російські офіційні особи почали частіше говорити про зменшення російської наземної атаки на цьому напрямку, що може свідчити про те, що наступ ЗСУ змусив окупантів відійти від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та погіршив наступальні можливості на цій лінії.

Раніше аналітики вважали, що наступ ЗС РФ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна мав на меті притиснути Сили оборони та відвести їх від більш критичних ділянок фронту.

28 вересня заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що минулого тижня окупанти вели оборонні дії та посилювали свої підрозділи, тоді як ЗСУ продовжували наступ та відтісняли ЗС РФ зі своїх позицій.

За повідомленням Генерального штабу України від ранку 28 вересня, на Куп’янському та Лиманському напрямках не спостерігалися наземні атаки ворога, тоді як станом на вечір того дня, повідомили про одну атаку ЗС РФ на південь від Кремінної поблизу Білогорівки. Крім цього, на цій лінії зросла активність російської авіації через зменшення наземних атак.

Нагадаємо, 28 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти почали відновлювати наступ на Лимано-Куп'янському напрямку після невеликої перерви. Зокрема, 25-та армія долучилися до боїв на цій ділянці фронту.

27 вересня експерт у сфері військових питань і колишній глава пресслужби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ворог готує штурмові групи для прориву оборони ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. З його слів, 25-та армія РФ створена для виконання завдання з прориву української оборони.