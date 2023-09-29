Атака БПЛА на підстанцію: СБУ влаштувала блекаут у Курській області, — ЗМІ (відео)

Завдяки черговій спецоперації СБУ російські окупанти починають розуміти, що блекаут — уже реальність для РФ. Без світла залишаються щонайменше 5 населених пунктів і медичний заклад.

Українські дрони успішно атакували електричну підстанцію в Курській області РФ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в СБУ.

За словами спецпризначенця, до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога.

"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут — не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо РФ і далі обстрілюватиме наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни", — сказав співрозмовник видання.

Водночас російські ЗМІ вже поширюють наслідки атаки на електропідстанцію в Курську. Кадри результатів роботи українських дронів з'явилися в телеграм-каналі Russia Today.

"Один із трансформаторів після удару спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарня", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регіон потрапив під масовану спробу атаки БпЛА, а сили ППО РФ нібито збили десять дронів.

Нагадаємо, що очільник Курської області Роман Старовойт заявив про атаку "українських БпЛА" в ніч проти 29 вересня. За його словами, дрон скинув вибухівку на підстанцію, в результаті чого загорівся трансформатор.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони РФ заявили, що ППО в ніч проти 29 вересня знищила 11 українських безпілотних літальних апаратів, із них один над територією Калузької області й 10 — над Курською.