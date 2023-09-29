ЗС РФ могли знищити власний літак під Токмаком: Федоров розповів деталі (фото, відео)

Окупанти не хочуть воювати, тому займаються самоліквідацією, вважає мер Мелітополя. Наразі відомо про п'ять випадків, коли ворог знищував своїх військових.

Вночі 29 вересня російські військові могли збити власний літак біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону.

"Сьогодні опів на другу ночі щось там відбулося з якимось літаком, який постійно тероризує наших українських військових на Запорізькій лінії фронту", — сказав Іван Федоров.

Він зазначив, що щось "гучне" відбулося біля окупованого міста. Ні в Токмаку, ні в Молочанську немає аеродромів, тому російський літак швидко падав.

Федоров вважає, що це можна рахувати самоліквідацією, яка спостерігається постійно серед військових Російської Федерації. Зокрема, відомо про щонайменше п'ять випадків, коли ворог ліквідовував своїх же військових. Проте це було не так як з літаком, а через іншу причину — дезертирство.

В окупантів спостерігається кепський настрій, тому вони не хочуть воювати. Ворог робить усе можливе, аби втекти з лінії фронту. У зв'язку з цим окупанти посили заходи фільтрації, аби виявляти дезертирів.

Окупанти збили власний літак біля Токмака: що відомо

Вранці 29 вересня у Telegram-каналі партизанського загону Мелітополя "Гнила Черешня" з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли збити власний літак у Запорізькій області. Зокрема, над Токмаком був зафіксований пуск із системи С-300 у режимі ППО.

Нагадаємо, 29 вересня депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук заявив, що в Запорізькій області зросла кількість дезертирств та пияцтва серед російських військових. З його слів, на фронті щодня фіксують випадки, коли окупанти переодягаються у цивільний одяг та просто з власних позицій.

28 вересня у звіті Міністерства оборони Великої Британії йшлося про те, що термін служби бойових літаків Росії може закінчитися набагато раніше, ніж планували Повітряно-космічні сили. Він початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близько близько 90 літаків.