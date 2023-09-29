Яка ракети потрібні Україні, щоб "накрити" російське виробництво УМПК та ракет "Грім-1Е"

Україні потрібні вітчизняні балістичні ракетні комплекси оперативно-тактичного рівня з дальністю понад 500 км, бо Росія нарощує виробництво ракетного озброєння.

Росія змогла наростити виробництво ракет та бомб для окупаційних військ. З візиту міністра оборони Сергія Шойгу стало відомо, що УМПК та бомбо-ракети "Грім-1Е" виробляють у Підмосков'ї. В Defense Express припустили, яка дальність ракет потрібна Україні для ураження ворожих підприємств.

Підприємство корпорації "Тактичне ракетне озброєння" виробляє комплекти УМПК, які перетворюють звичайні фугасні авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500. Окупанти не тільки успішно роблять комплекти, але й масштабують виробництво, переходять на сталу серійність й спрощують технології для збільшення обʼємів. Зокрема основна частина корпусу тепер робиться шляхом згинання та зварювання алюмінію, а не фрезерування з "болванки" на верстатах.

РФ нарощує виробництво комплектів УМПК для авіабомб

Окрім комплектів для авіабомб на російському підприємстві виготовляють гібридні ракети "Грім-1Е", протикорабельні Х-35 та Х-31 у протикорабельному та протирадіолокаційному варіанті. Журналісти показали, де знаходиться "Тактичне ракетне озброєння" — це Підмосков'я, яке знаходиться в межах 500 кілометрах від крайньої точки України. Тому Силам оборони потрібна ракета, яка б могла завдати удар на відстань щонайменше 600 кілометрів, щоб запустити ракети з безпечного району.

Тактичне ракетна озброєння Розташування підприємства "Тактичне ракетне озброєння"

Бажано, щоб ракета була балістична, оскільки крилата ракета має мати ще більшу дальність, бо їй треба буде прокласти складний маршрут аби її не збила ППО РФ. Проте наразі в Україні немає балістичних ракет власної розробки. "Грім-2" або "Сапсан" не надійшли на озброєння.

Також важливо знищити МКБ "Радуга", яке також входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". На ньому виготовляють ракети Х-101. Підприємство знаходиться на відстані в 50 км від першого підприємства. Тому автори резюмують, що Україні потрібні власні оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Нагадаємо, 15 вересня аналітики встановили реальну дальність російських плануючих авіабомб КАБ. Вона виявилась на 20 км меншою.