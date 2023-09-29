Яка ракети потрібні Україні, щоб "накрити" російське виробництво УМПК та ракет "Грім-1Е"
Україні потрібні вітчизняні балістичні ракетні комплекси оперативно-тактичного рівня з дальністю понад 500 км, бо Росія нарощує виробництво ракетного озброєння.
Росія змогла наростити виробництво ракет та бомб для окупаційних військ. З візиту міністра оборони Сергія Шойгу стало відомо, що УМПК та бомбо-ракети "Грім-1Е" виробляють у Підмосков'ї. В Defense Express припустили, яка дальність ракет потрібна Україні для ураження ворожих підприємств.
Підприємство корпорації "Тактичне ракетне озброєння" виробляє комплекти УМПК, які перетворюють звичайні фугасні авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500. Окупанти не тільки успішно роблять комплекти, але й масштабують виробництво, переходять на сталу серійність й спрощують технології для збільшення обʼємів. Зокрема основна частина корпусу тепер робиться шляхом згинання та зварювання алюмінію, а не фрезерування з "болванки" на верстатах.
Окрім комплектів для авіабомб на російському підприємстві виготовляють гібридні ракети "Грім-1Е", протикорабельні Х-35 та Х-31 у протикорабельному та протирадіолокаційному варіанті. Журналісти показали, де знаходиться "Тактичне ракетне озброєння" — це Підмосков'я, яке знаходиться в межах 500 кілометрах від крайньої точки України. Тому Силам оборони потрібна ракета, яка б могла завдати удар на відстань щонайменше 600 кілометрів, щоб запустити ракети з безпечного району.
Бажано, щоб ракета була балістична, оскільки крилата ракета має мати ще більшу дальність, бо їй треба буде прокласти складний маршрут аби її не збила ППО РФ. Проте наразі в Україні немає балістичних ракет власної розробки. "Грім-2" або "Сапсан" не надійшли на озброєння.
Також важливо знищити МКБ "Радуга", яке також входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". На ньому виготовляють ракети Х-101. Підприємство знаходиться на відстані в 50 км від першого підприємства. Тому автори резюмують, що Україні потрібні власні оперативно-тактичні ракетні комплекси.
Нагадаємо, 15 вересня аналітики встановили реальну дальність російських плануючих авіабомб КАБ. Вона виявилась на 20 км меншою.