"БПЛА РФ не долетіли, або не вилетіли": спікер ЗСУ повідомив результати роботи РЕБ (відео)

Підрозділи БПЛА російських військ на сході зазнали суттєвих невдач, адже були знешкоджені українськими фахівцями радіоелектронної боротьби.

На сході наші підрозділи РЕБ за добу зірвали 258 завдань російських військ. Про це повідомив в програмі "Лінія фронту" угруповання військ Ілля Євлаш.

Підрозділи БПЛА ворога зазнали суттєвих невдач. Вони могли отримати зв'язок, але не інформація так й не була передана противником.

"Безпілотники не долетіли, або взагалі не вилетіли", – заявив він.

Євлаш зазначив, що знищення російської техніки триває й надалі. Ворог намагається організувати дії щодо відбиття втрачених позицій поблизу Андріївки та Кліщіївки, але зазнає невдачі. Українські війська ефективно виконують завдання у цій локації.

Бої на сході: дані Генштабу ЗСУ

На Куп’янському та Бахмутському напрямках, як йдеться у звіті за 29 вересня, російські війська штурмових дій не вели. Сили оборони в районі Лимана успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Ворог намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки. Українські підрозділи відбили наступ ворога в районі Невельського.

Також в районі Мар’їнки Донецької області російські підрозділи вели безуспішні наступальні дії. Наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки

На Шахтарському напрямку українські воїни також продемонстрували вагомі результати. Бійці успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

Нагадаємо, 28 вересня рота ударних БПЛА "Ахіллес" знищила техніку в районі Бахмута. Уразили бійці 152 мм САУ "Мста-С". ЇЇ дальність стрільби становить до 30 км, а вартість — $1,6 млн.