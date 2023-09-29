Зростає занепокоєння: Румунія розмістила системи ППО ближче до кордону з Україною, — Reuters

За словами журналістів, також Бухарест вирішив розмістити ближче до українського кордону 4 додаткові винищувачі F-16.

Румунія вирішила перемістити засоби ППО ближче до кордону, щоб вони захищали населені пункти на Дунаї від російських БПЛА, які атакують Одеську область України. Про це 29 вересня повідомило видання Reuters.

За словами журналістів, також Бухарест вирішив розмістити ближче до українського кордону 4 додаткові винищувачі F-16. Такі дії говорять про те, що занепокоєння румунських політиків щодо російських атак на зернову інфраструктуру України зростає. Ба більше, вони бояться, що війна може перекинутися на територію НАТО.

Повідомляється, що румунська армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кілька сотень метрів від українського Ізмаїла. Тудор Чернега, голова комуни Чаталкіой, до якої входить село Плауру, заявив, однак, що поганий прийом мобільного зв'язку обмежує ефективність попереджень про повітряну небезпеку.

Видання нагадало, що Міністерство оборони Румунії розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км і до висоти 4000 метрів.

Нагадаємо, що 28 вересня в МЗС Румунії визнали, що війна в Україні зачепила їхню країну. Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску зазначила, що РФ порушує румунський повітряний простір і ставить під загрозу жителів країни.

Потім генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив реакцію Альянсу на уламки дронів РФ у Румунії. Керівник військового блоку все ж звернув увагу на той факт, що російська війна і необережні удари на кордоні з Румунією дестабілізують ситуацію в цілому регіоні.