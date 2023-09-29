Набором добровольців ЗС РФ вдається тільки відшкодовувати втрати, — військова розвідка Естонії

В естонській розвідці вважають, що президент РФ Володимир Путін напередодні виборів не зважиться на оголошення мобілізації, а спробує відшкодувати втрати на фронті набором добровольців.

За оцінкою розвідцентру Сил оборони Естонії, за дев'ять місяців набору добровольців збройні сили Російської Федерації змогли тільки заповнити свої втрати, але для того, щоб перехопити ініціативу на фронті, цього недостатньо. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Активне вербування добровольців дозволяє Кремлю обійти стороною чергову хвилю мобілізації.

На думку Антса Ківісельга, РФ зможе завербувати стільки добровольців, скільки вони втратили у війні проти України.

"Ви бачили, як навесні-влітку Україна перехопила ініціативу, і якщо Росія захоче її повернути, то для цього їм буде потрібно ще більше людей. Зокрема, для цього може бути проведена мобілізація", — вважає глава розвідцентру.

Він зазначив, що ухвалення рішення щодо мобілізації є непопулярним, особливо напередодні виборів президента РФ. Тому, найімовірніше, Москва на такий крок не піде.

В естонській розвідці зазначили, що замість мобілізації Володимир Путін 29 вересня доручив колишньому главі штабу ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що в ЦНС розповіли, що робити тим, кого призвали до ЗС РФ. Окупанти порушують Міжнародне гуманітарне право, призиваючи на службу в армію ЗС РФ українців. У підпіллі закликали здаватися в полон тих, кого примусово мобілізували в армію ворога.

Раніше, у Британії розповіли, як часткова мобілізація впливає на наступ ЗС РФ. У Держдумі РФ заявили, що ротації російських військових із зони "спецоперації" не відбуватимуться.