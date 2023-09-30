У Бєлгородській області прогриміли вибухи: у РФ заявили про роботу ППО (відео)

У російському оборонному відомстві стверджують, що над Бєлгородською областю нібито було знищено 9 снарядів РСЗВ "Ураган". Медіа також повідомили про наліт БПЛА.

У ніч на 30 вересня в Бєлгородській області Російської Федерації пролунали вибухи. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, на підльоті до міста було знищено повітряні цілі.

"Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — написав Гладков.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна нібито атакувала територію Бєлгородської області за допомогою реактивної системи залпового вогню "Ураган".

У відомстві відзвітували про знищення 9 снарядів. Про жертви та дозволи не повідомляють.

Telegram-канал SHOT також написав, що вночі Бєлгородська область зазнала атаки безпілотних літальних апаратів.

У публікації йдеться, що два безпілотники нібито скинули гранатометні постріли ВОГ-17 у селі Богун-Городок. Автори каналу заявили, що вибухівка впала в поле. Ще один БПЛА, за їхніми словами, був збитий прикордонниками з автомата в районі села Устинка.

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи і було порушено електропостачання. За словами місцевих жителів, загалом було чутно чотири вибухи.

Ми також повідомляли, що 29 вересня представник окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько потрапив під обстріл за 20 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що невідомі ракети поцілили по готелю неподалік Єнакієвого.