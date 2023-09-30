Будуть роти науковців: у РФ починається піврічний цикл призову до армії, — ISW

Російська влада запевняє, що новобранців не відправлятимуть на війну в Україну. Однак вказує, що третина освоїть спеціальну техніку та буде відправлена до війська.

У РФ із вересня по грудень 2023 року триватиме осінній призов до лав ЗС РФ. Згідно з відповідним указом президента РФ Володимира Путіна, армію планують поповнити 130 тисячами новобранців. Представних оборонного відомства розповів окремі деталі заходів, які очікують на росіян призовного віку. Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Інституту вивчення війни. Аналітику опубліковано на порталі ISW.

Дослідники з ISW ґрунтують свої пояснення на брифінгу заступника начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимира Цимлянського. Цимлянський заявив, що призов триватиме з 29 вересня по 31 грудні 2023 року (у деяких регіонах — із 1 листопада). Людей набиратимуть "у всіх суб'єктах Російської Федерації". Зазначимо, згідно з Конституцією РФ, до цих суб'єктів також віднесено окуповані території України.

Росіян призовного віку спершу запросять до відповідних збірних пунктів. Після цього, починаючи з 16 жовтня, їх відправлятимуть у місця постійної дислокації.

Термін призову — 12 місяців, пояснив посадовець. Також повідомив, що російська влада начебто не планує відправляти новобранців на війну в Україну: переконує, що вони не братимуть участь у боях на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Зазначимо, про Крим у заяві не згадали.

Кілька слів було сказано щодо особливостей служби. Зокрема, третину новачків відправлять до спеціальних навчальних закладів, де вони п'ять місяців вивчатимуть військову техніку. Після цього вони "відповідно до здобутих навичок будуть направлені у війська".

Також із призовників формуватимуть наукові роти, наголосив Цимлянський. Вони займатимутьсь тим, що винаходитимуть і впроваджуватимуть нові розробки для ЗС РФ. Керівництво Міноборони впевнене, що це потрібно для "конкретних видів і родів військ, науково-виробничих підрозділів, які здійснюють просування, підтримку та впровадження у виробництво передових ідей і проривних технологій".

Крім наукових, будуть ще й спортивні роти, де готуватимуть найперспективніших спортсменів.

Аналітики ISW також розповіли про ситуацію на лінії фронту в Україні. Зокрема вказали, що ЗСУ атакували позиції ЗС РФ у трьох точках на Запорізькому відтинку фронту: на північ від Роботиного, на південь від Роботиного біля Новопрокопівки та на захід від Вербового. Підтвердили, що Сили оборони намагаються тиснути на росіян на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Мобілізація РФ: деталі

Зазначимо, у середині вересня президент Путін заявив, що не планує оголошувати загальну мобілізацію. На його думку, в російську армію іде достатня кількість добровольців, які за гроші готові воювати в Україні. ГУР Міноборони влітку попереджало, що РФ планує набрати в армію близько 450 тис. осіб.

На брифінгу Міноборони РФ повідомили, що весною 2023 року вони набрали до лав ЗС РФ 147 тис. призовників. Також гарантували, що "жодних планів щодо проведення додаткових мобілізаційних заходів немає". Щоб вдовольнити потребу бойових підрозділів, по усій Росії розширять мережу пунктів відбору громадян до армії та збільшать кількість інструкторів, які з ними працюватимуть.

29 вересня стало відомо про зустріч Путіна з екскомандиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим. ЗМІ стверджували, що його залучать до вербування добровольців на війну в Україні.

Нагадуємо, військова розвідка Естонії повідомила про особливості мобілізації в РФ. Розвідники впевнені, що кількість російських добровольців ледь покриває втрати на лінії фронту в Україні. Водночас президент України Володимир Зеленський розповів про оборонну угоду зі світовими виробниками зброї. Очільник держави зазначив, що досвід бійців ЗСУ стане у пригоді зброярам.