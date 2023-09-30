ППО поблизу кордону з Україною: Румунія посилює оборону через атаки ЗС РФ, — ЗМІ

На територію Румунії приземляються російські дрони та їхні уламки, тож країна нарощує сили та працює над забезпеченням безпеки для місцевих. Джерела в обороні очікують, що порушення повітряного простору почастішають через нову тактику ЗС РФ.

Румунія переміщує свою протиповітряну оборону ближче до Дунаю, який відділяє країну від України. Таке рішення пов’язане з атаками ЗС РФ та поодинокими випадками, коли на румунські території падали російські дрони. Деталями з посиланням на джерела в обороні поділились 29 вересня у Reuters.

Зі слів неназваних співрозмовників, румунське військо посилює оборону, щоб захистити цивільне населення від наслідків війни у сусідній країні.

Окрім переміщення ППО армія побудувала два бомбосховища у прикордонному селі та реалізувала сповіщення місцевих того району про рух БПЛА в напрямку кордону. Проте, як пояснив мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега, поганий мобільний зв’язок обмежує ефективність таких повідомлень.

Також Міноборони Румунії заявило, що на їхню військову авіабазу прибули сотня бійців зі США та чотири літаки F-16 Fighting Falcon. З середини вересня міністерство вже розширило заборонену для польотів зону вздовж кордону з Україною. Тепер вона простягається на 30 кілометрів у довжину та на 4000 метрів у висоту.

У ЗМІ підкреслили, що усі ці заходи Румунії вказують на посилення занепокоєння всередині країна та у НАТО "щодо того, що війна в Україні може перекинутися на їхню територію".

Проте джерела в обороні підтвердили, що не знають жодного випадку, коли в повітряний простір Румунії входили неушкоджені російські БПЛА. За їхніми даними, усі три відомі випадки падіння дронів або їхніх уламків "не стосувалися вибухівки".

Водночас неназвані співрозмовники припустили, що такі випадки можуть почастішати. Це пов’язали зі зміною тактики ЗС РФ. Як пояснили у медіа, Україна не одразу наростила ППО у районі портів, однак зараз ворог вимушений запускати дрони нижче, щоб їх було важче збити. Безпілотники летять групами за течією Дунаю.

Румунський чиновник Чернега поділився радістю, що з часом його попередження щодо падіння російських БПЛА все ж почули.

"Два місяці тому, коли я згадав про підозру, що сюди міг впасти дрон, мене не сприйняли серйозно. Зараз все змінилося", — розповів він.

Нагадаємо, у Міноборони Румунії показали, як виглядає нове укриття, встановлене у прикордонному селі Плауру. Наказ про спорудження бомбосховища був виданий 7 вересня.

Раніше мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега обговорив з міністром оборони можливість переселення мешканців села Плауру через небезпеку. Він підкреслив, що Румунія не є стороною конфлікту.