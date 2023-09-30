Дрони й далекобійні ракети: Україна витратить $1,5 мільярда на виробництво зброї у 2024 році, — CNN

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вітчизняна зброя добре себе зарекомендувала в тилу ворога, допомагаючи знищувати військові об'єкти.

Півтора мільярда доларів (55,8 млрд грн) планує витратити уряд України у 2024 році на виробництво дронів, ракет великої дальності й інших озброєнь і техніки. Про це, пише CNN, заявив на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) у Києві прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Озвучена сума в сім разів більша, ніж минулого року.

За його словами, ці плани виникли у зв'язку з тим, що Київ використовує ракети й безпілотники вітчизняного виробництва для нанесення ударів по цілях на території РФ, за межами лінії фронту.

"Ми запускаємо нові виробництва. Ми розширюємо ті, які давали результати до повномасштабного вторгнення. Ми інвестуємо в нові технології та нові розробки. Ми готові допомогти всім, хто виробляє якісне озброєння для нашої армії", — сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що оборонна промисловість України залишається для РФ однією з основних цілей ракетних атак. Від початку війни від них постраждали 37 підприємств ВПК.

"Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення", — додав він.

Володимир Зеленський також виступив на форумі, де були присутні представники 30 країн Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також понад 250 компаній-виробників зброї. Президент наголосив, що Україна готова запропонувати особливі умови компаніям, які не проти розвивати виробництво озброєнь спільно з Києвом. За його словами, пріоритетна увага зараз приділяється розвитку оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництву снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами в цій галузі та використовуючи наш досвід у їхній експлуатації.

"Світ бачить, на що здатні українські ракети, технології та безпілотники. Ми створюємо перший у світі флот військово-морських дронів, які роблять російські військові кораблі неефективними та змушують їх ховатися", — повідомив глава держави, додавши, що Україна почне виробляти артилерійські системи та снаряди калібру 155 мм, які широко використовувалися під час війни з Росією.

Володимир Зеденський виступає на оборонному форумі Фото: Пресслужба КМУ

Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, приєднатися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. До моменту закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній із 19 країн, повідомили в МЗС.

Раніше Фокус писав, як деякі компанії з Європи та Південно-Східної Азії допомагають Росії виробляти нову зброю для війни в Україні.