У Конгресі США підтримали законопроєкт, який позбавляє Україну військової допомоги (фото)

За словами журналістів, тепер Сенат США має ухвалити законопроєкт. У Байдена чекають, що спікер Палати представників Маккарті внесе на обговорення ще один законопроєкт на підтримку України.

Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні, про що пише видання Washington Post.

Повідомляється, що проти законопроєкту проголосували один демократ і 90 республіканців.

"Законопроєкт про короткострокове фінансування охоплює фонди допомоги під час стихійних лих, продовження федеральної програми страхування від повеней і повторний дозвіл Федеральному управлінню цивільної авіації, але не допомогу Україні", — зазначили журналісти.

Видання також повідомило, що тепер Сенат США має ухвалити законопроєкт до 12:01 неділі за місцевим часом (7 ранку за Києвом), щоб запобігти призупиненню роботи уряду.

За словами журналістів, єдиним демократом, який проголосував проти ухваленого законопроєкту про короткострокові витрати на фінансування федерального уряду США, був Майк Квіглі від штату Іллінойс. Він представляє одну з найбільших українських громад у своєму штаті та є співголовою Українських зборів.

Видання зазначило, що президент Джо Байден попросив Конгрес виділити 20,6 мільярда доларів на допомогу Україні. Країна користується підтримкою обох партій у Сенаті, але останнім часом дедалі більше республіканців у Палаті представників різко виступили проти неї. Лідери Республіканської партії в Палаті представників заявляють, що законопроєкт про фінансування без грошей для України може бути єдиним способом вийти з глухого кута з фінансуванням уряду, хоча до полудня ще не було впевненості в тому, що законопроєкт буде ухвалено.

Представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що ухвалений Палатою представників законопроєкт запобігає глибоким скороченням внутрішніх програм і передбачає надання допомоги в разі стихійних лих. Адміністрація Байдена очікує, що спікер Палати представників Кевін Маккарті незабаром внесе на обговорення ще один законопроєкт на підтримку України.

У США підтримали законопроєкт, який позбавляє Україну допомоги: реакція Києва

Народний депутат України Ярослав Железняк у себе в Telegram заявив, що це погана історія.

"Палату (яка ухвалила цей проєкт закону без допомоги Україні) контролюють республіканці. Але, як ви бачите, проголосували завдяки 209 голосам демократів", — зазначив Железняк.

Він написав, що документ уже внесли в Сенат, у якому більшість членів — демократи. Ба більше, республіканці там лояльніше ставляться до України. Однак сенатори-демократи поставлені в неприємну ситуацію. Вони можуть або заблокувати на невизначений час фінансування урядових установ США, або відмовитися від допомоги Україні.

"В обох випадках їх звинуватять або в першому, або в другому", — заявив Железняк.

Раніше повідомлялося, що у Штатах запропонували відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути шатдауну — тимчасової часткової зупинки державних органів США. Шатдаун відбувається, коли уряду не вдається ухвалити законодавство про фінансування на наступний рік або тимчасовий захід фінансування.