Винищувачі мають продемонструвати Володимиру Путіну, що консервативний уряд здатний захистити демократію та свободу від деспотичних тиранів, заявив голова Міноборони Грант Шеппс.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що в Польщі розмістять винищувачі Eurofighter Typhoon для захисту східного флангу НАТО від РФ. Про це повідомляє Mirror.

Ввечері 1 жовтня винищувачі Королівських Повітряних сил Великої Британії відправлені до Польщі. Міністр оборони Шеппс схвалив відправлення 4 літаків Typhoon.

"У відповідь на прохання наших польських друзів, RAF Typhoon приземляються в Польщі, коли я виступаю, щоб підтримати нашого союзника по НАТО із загрозою російського втручання, яка зростає. Розгорнувши їх напередодні виборів у Польщі, вони стануть дуже потужним способом незаперечно показати Путіну, що цей консервативний уряд захистить демократію та свободу від будь-якого деспотичного тирана, який загрожує нашим союзникам", — заявив Шеппс під час конференції Консервативної партії в Манчестері.

Також є версія, що літаки перекидають, щоб замістити польські МіГ-29, які були передані Україні. Окрім цього Велика Британія направить 200 бійців у Косово на тлі загострення ситуації в частково визнаній країні. Бійців направлять із 1-го батальйону Королівського полку принцеси Уельської. У Косово вже перебуває 400 бійців у складі миротворчої місії KFOR.

"Розгортання 1-го батальйону Королівського полку принцеси Уельської демонструє здатність збройних сил Великобританії реагувати. Ми продовжуємо залишатися фундаментальною частиною альянсу НАТО, ділимося нашим військовим досвідом і силою", — заявив начальник штабу оборони адмірал сер Тоні Радакін.

Нагадаємо, 5 липня ЗМІ писали, що Британія виділяє 1 млрд доларів на модернізацію авіапарку винищувачів Typhoon.

27 вересня британські журналісти заявили, що Україна пропонує Заходу бити по заводах безпілотників у РФ, Ірані та Сирії.