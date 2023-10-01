"Буде набагато менше": відтворити повністю ПВК "Вагнер" не вийде, — експерт (відео)

На думку військового експерта Яна Матвєєва, повноцінним наступником Євгена Пригожина ніхто не стане і в росіян не вийде повністю відтворити угруповання "Вагнера".

Колишньому командиру приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Андрію Трошеву президент Російської Федерації Володимир Путін доручив сформувати нові загони найманців. Однак розмір цього угруповання буде набагато меншим. Про це військовий експерт Ян Матвєєв 1 жовтня сказав в ефірі телеканала FREEДОМ.

"Повноцінним наступником Пригожина ніхто не стане... Який би підрозділ псевдодобровольчий, по суті, найманський, вони не створили, однаково в них не вийде відтворити... повністю угруповання "Вагнер". Відповідно, вони не зможуть отримати ті плюси, ті його переваги над звичайною російською армією, які у цього угруповання були", — повідомив Матвєєв.

Він нагадав, що ПВК "Вагнер", яка діяла під керівництвом Євгена Пригожина, мала окреме фінансування з бюджету РФ. В основних найманців завжди були і бронежилети, і шоломи, і все інше. "Здається, банальність, але в російській армії часто такого не вистачає", — сказав експерт.

Ян Матвєєв зазначив, що у "вагнерівців" оснащення було завжди вищим якраз за рахунок того, що великі гроші Пригожин витрачав на озброєння, яке закуповував у різних країнах.

За словами військового експерта, зараз ця структура створюється під повним контролем Міноборони РФ і таких преференцій у них уже не буде.

"...не буде переваги в постачанні, не буде можливості ухвалювати власні рішення тощо. Плюс і розмір, найімовірніше, цього угруповання буде набагато меншим", — підкреслив Матвєєв.

На думку експерта, створення такої структури — це насамперед маркетинговий хід, тому що загалом російська армія має непривабливий вигляд.

"Відповідно, вони намагаються створити якийсь "елітний" окремий підрозділ, який має сприйматися в очах тих, хто готовий стати найманцями, як щось інше. Як цим чимось іншим було угруповання "Вагнер", тому хочуть це повернути", — вважає він.

Що стосується бойових можливостей цього підрозділу, то, на думку Матвєєва, він не сильно відрізнятиметься від регулярної російської армії. Водночас він не виключає, що найманці отримають свіжі танки, як-от Т-90.

Нагадаємо, 29 вересня Фокус писав, що в Міноборони Британії пояснили, чим "вагнерівці" корисні РФ під Бахмутом. Точний статус передислокованих бойовиків невідомий. Деякі з "вагнерівців" перейшли у формування Міноборони РФ та інші ПВК, уточнили в британській розвідці.