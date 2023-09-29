"П'яний покидьок": експерт розповів, кому Путін доручив формувати "загони добровольців"

За словами політтехнолога Джейсона Джей Смарта, колишній соратник Пригожина Андрій Трошев по-справжньому не командував "вагнерівцями", а захищав інтереси Міноборони РФ всередині ПВК.

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Рішення президента РФ Володимира Путіна доручити формування "загонів добровольців" колишньому соратникові глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Андрію Трошеву — обернеться поганими наслідками. Таку думку висловив радник із пострадянської та міжнародної політики Джейсон Джей Смарт виданню Newsweek.

"Вибір Путіним Трошева неймовірно цинічний", — сказав Смарт

За його словами, Трошев насамперед відомий як "п'яний покидьок". Він ніколи по-справжньому не командував найманцями, проте був лояльний до Міністерства оборони Росії. Він захищав інтереси відомства всередині ПВК "Вагнер".

"Відсутність організаторських здібностей у Трошева не має значення для Путіна, оскільки справжня мета "Вагнера" — просто генерувати грошовий потік для своїх московських благодійників, а не вигравати війни", — заявив Смарт.

Журналісти зазначили, що до того, як стати найманцем у ПВК "Вагнер", Трошев брав участь у військових конфліктах в Афганістані, Чечні та Сирії, будучи військовослужбовцем ЗС РФ.

Нагадаємо, що Путін доручив соратнику Пригожина сформувати загони "добровольців" для війни в Україні. Глава Кремля провів зустріч з екс-начальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, якого "вагнерівці" вважають зрадником через співпрацю з Міноборони після провального заколоту.

Також 28 вересня повідомлялося, що в ISW підтвердили повернення ПВК "Вагнер" під Бахмут. Наразі під Бахмутом перебуває близько 500 найманців ПВК "Вагнер". Вони діють у складі формувань Міністерства оборони Російської Федерації.