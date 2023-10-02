Почуття гумору шкутильгає на обидві ноги: Ілон Маск висміяв Зеленського і потрапив у скандал

Бізнесмен звинуватив українського президента у зверненнях до Заходу щодо допомоги і підтримки Україні.

У мережі розгорівся черговий скандал через висловлювання американського мільярдера і бізнесмена Ілона Маска щодо війни Росії проти України. Цього разу він висміяв українського президента Володимира Зеленського, який просить Захід підтримати Україну. Відповідний пост Маск розмістив у своєму Х (твітері).

"Коли пройшло п’ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги у розмірі мільярда доларів", — підписав він фото із Зеленськийм.

Значна частина користувачів соцмережі не зрозуміла "гумору" Маска і розкритикувала його.

Навіщо знущатися з хороброго лідера, який очолює свій народ у героїчній боротьбі за свою свободу? Тобі не соромно?

Тому що Зеленський може протистояти Путіну, а Макс не зможе ніколи.

Зеленський робить те, що зробив би будь-який інший лідер. Ми повинні звинуватити військового злочинця Володимира Путіна у вторгненні в Україну, бомбардуванні лікарень, будинків та цивільної інфраструктури, вбивстві чоловіків, жінок і дітей і незаконній окупації майже 20% територій України.

Також окремі дописувачі заявили, що Маск має вибачитися перед Зеленським за свої висловлювання.

У коментарях у Маска підписники зокрема поцікавилися, чому він не робить подібних дописів проти Путіна, і також в мемі порівняли його з речником МО РФ Ігорем Конашенковим.

Мем Маск=Конашенков

Нагадаємо, що у Мінцифри заявили, що Ілон Маск робив найбільший внесок у майбутню перемогу України, а військові на фронті фактично не змогли б вести контрнаступ без Starlink.

Раніше повідомлялося, що американського мільярдера Ілона Маска звинуватили в умисному блокуванні супутникового інтернету Starlink біля Криму, що завадило операціям ЗСУ на окупованому півострові.