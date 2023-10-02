"Три влучили в ціль": в ГУР підтвердили атаку БпЛА на авіазавод в РФ з виробництва ракет Х-59

Від застосування таких ракет найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

В Росії на авіазавод з виробництва ракет Х-59 навідалися кілька українських дронів. Три з чотирьох влучили в ціль. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Атака дронів ГУР відбулася 1 жовтня 2023 року. Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

За підтвердженими даними української військової розвідки 3 з 4 запущених дронів потрапили у ціль. Було пошкоджено виробниці потужності військового підприємства РФ.

Ракета Х-59: що відомо

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими повітряно-космічні сили Росії найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Загалом Х-59 — це ще радянська дозвукова ракета, яка була створена у 70-х роках та мала вирішити завдання знищення цілей, які були захищені зенітними ракетними комплексами середньої та більшої дальності.

Ракета Х-59 Овод / Авиару.рф

Від застосування такої ракети найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, що ГУР провело нову унікальну операцію під назвою "Бариня". Кадровий військовий РФ перейшов на бік України.

Раніше повідомлялося, що начальник ГУР Кирило Буданов розповів секрет успішного контрнаступу Сил оборони в Харківській області. За його словами, вирішальними тоді стали три чинники — "раптовість, швидкість і рішучість дій".