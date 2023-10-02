Бойові дії в Україні знаходяться на піку інтенсивності: аналіз The Economist (фото)

Видання створило систему на основі NASA FIRMS, яка виявляє пожежі в Україні. Машинні алгоритми дозволяють встановити пожежу, яка повʼязана з бойовими діями. Зараз їхня кількість найбільша за весь час великої війни.

Для відстеження бойових дій в Україні британська газета створила систему на базі супутників, яка показує активність на фронтах. Про це повідомляє The Economist.

Відкриті або традиційні джерела розвідки можуть дати уявлення, що відбувається в Києві чи інших містах, де немає бойових дій, складніше, але можливо дізнатись про дані поблизу лінії фронту. Проте набагато складніше дізнатися, що відбувається на фронті або в глибині окупованих РФ територій.

Система, яку створили журналісти, базується на супутниках NASA FIRMS, що двічі на день пролітають над Україною. Такий інструмент має послідовно та нейтрально показувати військову активність в будь-якій частині України. Алгоритм машинного навчання оцінює місцезнаходження кожної пожежі і оцінює, чи повʼязано це з війною. Він складається зі 100 окремих моделей. Зараз за допомогою інструменту журналісти виявили 20 000 пожеж, повʼязаних з бойовими діями. Більшість із них, ймовірно, є артилерійськими, ракетними ударами та атаками БПЛА.

Кількість пожеж в Україні через бойові дії. Червоним позначено пожежі на окупованій частині України, а снинім на території підконтрольній Україні

Автори зазначають, що метод далекий від досконалості, бо деякі з пожеж неправильно позначаються як такі, що повʼязані з бойовими діями. Система має суворі порогові значення. Багато пожеж взагалі не виявляються, бо в момент прольоту супутника над Україною можуть бути хмари.

Пожежі в Україні за 30 вересня

Проте зараз очевидно, що кількість пожеж, які зафіксовано, є найбільшим за весь час спостережень.

Нагадаємо, 2 жовтня в Генштабі заявили про просування Сил оборони на південь від Роботиного.

Також в CNN заявили, що українська армія перейшла на бік виснаження російських окупантів.