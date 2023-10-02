Динаміка боїв на сході та півдні України: Сили оборони просунулися на південь від Роботиного, — карта

Противник безуспішно намагається відбити втрачені позиції на південному фланзі Бахмутського напрямку, а також з боку Вербового Запорізької області.

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Сили оборони України продовжують здійснювати контрнаступальні операції на східному та південному фронтах. Зокрема на Мелітопольському та Бахмутському напрямках українські бійці поступово звільняють окуповану територію, закріплюючись на досягнутих рубежах. Про це йдеться в черговому зведенні Генштабу ЗСУ від 2 жовтня.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією порталу Deep State Map, за останні 7 днів лінія фронту змінилася біля населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, де внаслідок успішних дій українським підрозділам вдалося дійти до околиць селища.

Водночас противник на цій ділянці фронту намагався відновити втрачене становище в районах Новодарівки та Вербового, однак успіху не досягнув.

Лінія фронту на Мелітопольському напрямку, 24 вересня. Джерело: deepstatemap Лінія фронту на Мелітопольському напрямку, 1 жовтня. Джерело: deepstatemap

Динаміка спостерігалася і на Бахмутському напрямку. За інформацією Генштабу ЗСУ, російські сили активізувалися і намагалися повернути втрачені позиції в районі Андріївки Донецької області, але всі спроби були безрезультатними. Також не увінчалися успіхом дій окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки — Сили оборони відбили всі 11 атак противника.

Лінія фронту на Бахмусткому напрямку, 24 вересня. Джерело: deepstatemap Лінія фронту на Бахмусткому напрямку, 1 жовтня. Джерело: deepstatemap

У Генштабі також відзначили роботу українських льотчиків і підрозділів ракетних військ ЗСУ.

"За минулу добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів і 16 артилерійських засобів противника", — поінформували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на думку колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, українська влада має активніше мобілізувати молодих людей, щоб підтримувати темпи контрнаступу. За його словами, президенту Володимиру Зеленському слід переглянути масштаби української мобілізації.