Що означає для України прихід до влади проросійських сил у Словаччині, – NYT

Словаччина — це невелика, але видима країна для України, бо вона першою передала винищувачі МіГ-29. Тепер все буде залежати від того, яку коаліцію сформують у парламенті.

Колишній премʼєр-міністр Роберт Фіцо переміг на парламентських виборах у Словаччині. Він займає проросійську позицію. Ситуація може змінитись у відносинах з Україною. Про це повідомляє The New York Times.

Війна в Україні затягується, тому вибори у Словаччині журналісти називають ознакою знищення підтримки Києва на Заході. Словаччина має давні симпатії до РФ й невелику територію. Наразі невідомо, яку політику буде будувати Фіцо, але Словаччина є помітною країною у допомозі України. Вони були першими, хто передав Україні винищувачі МіГ-29AS.

В Центральній Європі, яка була ядром антиросійських настроїв через радянське минуле, зараз сприймає російсько-українську війну з більшою байдужістю. Партія Фіцо отримала 23% на виборах у парламенті. В його програму входить: зупинка військової допомоги України, соціальний консерватизм, націоналізм, політика проти ЛГБТК, а також популістичні обіцянки соціальних виплат. Це отримало підтримки в малих містах та в сільській місцевості.

"Зношеність від війни поки що більш відчутна в Центральній Європі, ніж у Західній. Словаччина демонструє, що загроза біля ваших дверей не обов'язково означає, що ви всією душею підтримуєте Україну", — каже професор паризького університету Жак Рупнік, він спеціалізується на країнах Східної та Центральної Європи.

Останні соцопитування від Globsec показують, що 51% словаків вважають винними у війні Захід або Україну. Роберт Фіцо уміло зіграв на цих настроях, пишуть журналісти. Для цього він перейняв частину риторики проросійського премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який виправдовує брутальне вторгнення РФ.

В уряді Фіцо має будувати коаліцію. Якщо коаліція буде будуватись з іншим колишнім премʼєр-міністром Петером Пеллегріні з партії "голос", то ймовірність прагматизму збільшує. Раніше і сам Роберт Фіцо демонстрував високі проєвропейські настрої й був відповідальним за впровадження євро в Словаччині.

Журналісти прогнозують, що тиск на Україну щодо компромісу з РФ може посилюватись, як з боку Заходу так і США, де президентом може стати Дональд Трамп. До того ж Київ має конфлікт з Польщею, де теж мають пройти вибори. Там немає загрози стати країною проросійською, але невідомо, як це повпливає на двосторонні відносини.

Нагадаємо, 1 жовтня Робер Фіцо заявив, що Україні не передадуть військової допомоги.

Колишній прем'єр виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, ставить під сумнів здатність українських військових витіснити російські війська, що вдерлися, і хоче використовувати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати вступ України.