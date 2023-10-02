ATACMS для України: слово "балістика" викликає у росіян паніку, — Ігнат (відео)

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що російські збройні сили мають комплекси протиракетної оборони, однак вони навряд чи зможуть ефективно протистояти балістичним ракетам.

Україна може отримати від західних союзників тактичні балістичні ракети ATACMS, які становлять серйозну загрозу для російських окупантів. Як розповів в ефірі програми "Панюта. Підсумки" речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, одне лише слово "балістика" викликає у росіян паніку.

Ігнат зазначив, що наразі українська армія володіє своєрідним тандемом із далекобійних ракет повітряного базування, маючи на увазі британські Storm Shadow і французькі SCALP-EG, до якого можуть доєднатися і ракета від німецьких розробників TAURUS.

За словами полковника, до цього арсеналу добре б підійшли й американські балістичні ракети класу "земля-земля" ATACMS, оскільки російські засоби протиракетної оборони навряд чи зможуть ефективно з ними боротися.

"Не буває багато ракет. Ви бачите, який результат вони приносять. Зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою TAURUS, ну і квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд чи російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй", — зазначив речник ВПС.

Він нагадав, що ракети ATACMS здатні завдавати ударів на відстані до 300 км.

"Навіть саме слово "балістика" буде у вухах російського керівництва бити на сполох, і шоу імені Скабєєвої будуть переповнені цією інформацією, які з жахом коментуватимуть те, що Україна отримала такий тип озброєння", — підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, на думку офіцера армії США у відставці Дена Райсса, за допомогою ракет ATACMS Україна може ізолювати російські війська в Криму і знищити їхню артилерію. Він зазначив, що ЗСУ можуть отримати ракети М39, які є хоч застарілим варіантом тактичних ракет ATACMS, але цілком ефективним.