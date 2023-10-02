"Не вважаємо трагедією": у МЗС України пояснили ситуацію з відсутністю грошей на допомогу від США

За словами заступника міністра Миколи Точицького, гроші на фінансування допомоги Україні у Сполучених Штатів є. Дискусія у Вашингтоні ще триватиме.

Законопроєкт про тимчасове фінансування американського бюджету без коштів на допомогу Україні, який був ухвалений Конгресом США, не є трагедією. Про те заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що у Вашингтоні практично щороку точаться дуже гарячі дискусії з питань бюджету. Однак, що стосується України, то на допомогу їй є політична воля президента США Джо Байдена та обох палат Конгресу.

"Дискусія у США триватиме, гроші на фінансування є. Ми спокійно працюємо, не вважаємо це трагедією. Враховуємо цей факт, застосовуємо інші тактики, щоб продовжити допомогу", — сказав Точицький.

Військова допомога від США: що відомо

Нагадаємо, що 30 листопада в Конгресі США підтримали законопроєкт, який позбавляє Україну військової допомоги. Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

За словами журналістів, єдиним демократом, який проголосував проти ухваленого законопроєкту про короткострокові витрати на фінансування федерального уряду США, був Майк Квіглі від штату Іллінойс. Він представляє одну з найбільших українських громад у своєму штаті та є співголовою Українських зборів.

Уже 1 жовтня Джо Байден підписав схвалений Конгресом проєкт бюджету США. У такий спосіб Сполучені Штати уникли призупинення роботи уряду з 1 жовтня в разі, якби Конгрес не розв'язав до цього часу бюджетні питання.

Після цього глава Міноборони України Рустем Умеров поговорив із головою Пентагону. Він сказав, що Ллойд Остін пообіцяв Києву подальшу підтримку з боку США.

"Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка України триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", — повідомив Рустем Умеров.