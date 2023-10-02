"Навчитися діяти спільно": стало відомо, як проходять бойові злагодження в навчальних центрах

За словами спікера ТЦК і СП, тривалість підготовки в навчальному центрі залежить від того, яку спеціалізацію отримує мобілізований і в якому Центрі, а також у якому підрозділі він служитиме.

Вручення повістки військовозобов'язаному не означає, що його відразу після позитивного висновку ЛКК відправлять на фронт. Про це повідомив спікер Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, передає видання Telegraf.

Сьогодні переважна більшість мобілізованих не має досвіду строкової служби, тому військові спеціальності вони здобувають з нуля на базі навчальних центрів.

"До участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки, не допускаються згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", — зазначив він.

Тривалість підготовки в навчальному центрі залежить від багатьох чинників. По-перше, від того, яку спеціалізацію отримує мобілізований і в якому Центрі (вони різняться напрямами підготовки), по-друге, в якому підрозділі він служитиме.

"Окрім здобуття індивідуальних навичок, мобілізований має пройти бойове злагодження в підрозділі. Тобто, навчившись користуватися своїм озброєнням, він має навчитися застосовувати отримані знання у складі мінімального підрозділу — відділення. Інакше кажучи, стрілець, кулеметник і гранатометник (до прикладу) мають навчитися діяти спільно: штурмувати ворожі позиції, знищувати бронетехніку на полігоні тощо. Далі, коли він потрапляє до батальйону, там проходить злагодження — спершу на рівні взводу, роти і, зрештою, батальйону. Тільки після цього мобілізований може приступати до виконання бойових завдань", — додав речник ТЦК і СП.

Також він пояснив, що може бути й навпаки — спочатку сформується батальйон у повному складі й одразу проходить дозвіл.

"Але все одно спочатку буде базова підготовка, потім професійна, і тільки після цього починається злагодження", — сказав він.

За словами Романа Істоміна, залежно від здоров'я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву.

Базова загальна військова підготовка триває не менше місяця. Ще 14-40 днів — професійна, за конкретною військово-обліковою спеціальністю. У навчальному центрі підготовка може тривати від 30 до 70 днів.

Нагадаємо, адвокат і юрист Ario Law Firm Надія Грищенко розповіла, що уповноважені особи можуть вручати повістки в будь-яких місцях — парк, робота, метро. Однак представники військкоматів не можуть дозаповнювати повістку при вас, оскільки її виписувати може тільки керівник ТЦК і СП.

На початку вересня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні можуть прибрати категорію обмежено придатних до військової служби. За його словами, це необхідно зробити через корупційні ризики.