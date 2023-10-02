Військовий облік жінок з 1 жовтня: чи можна перетинати кордон

За даними очільника МОЗ Віктора Ляшка, обмеження перетину кордону діють тільки для певних категорій державних службовців і посадових осіб, які перебувають на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади, є народними депутатами або депутатами місцевих рад.

Багато жінок-медиків і фармацевтів хвилюються, що вони будуть обмежені у виїзді за кордон через те, що їм потрібно стати на військовий облік. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

З початку жовтня 2023 року жінки у віці від 18 до 60 років, які мають освіту в медичних і фармацевтичних галузях, зобов'язані стати на військовий облік. Цей процес має бути завершений до 31 грудня 2026 року, надаючи їм понад три роки на виконання цієї вимоги.

З початку січня 2023 року жінки, які закінчили медичні програми, автоматично піддаватимуться військовому обліку одразу після випуску.

Які жінки мають стати на військовий облік

Стати на військовий облік необхідно всім жінкам, які працюють в одній із зазначених сфер і входять у вікову категорію від 18 до 60 років:

лікарями,

стоматологами,

акушерками,

медичними сестрами,

фармацевтами,

провізорами,

науковими співробітницями,

керівницями підрозділів в охороні здоров'я.

Віктор Ляшко зазначає, що ця норма не нова і діє з 1992 року. Більша частина жінок, які працюють у медичній та фармацевтичній сферах, уже перебуває на військовому обліку. Однак раніше ця система працювала не зовсім ефективно, і не всі жінки-медики були включені до неї. Наразі необхідно, щоб вони самі провели процедуру реєстрації на військовому обліку.

Віктор Ляшко зазначив, що жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок з 1 жовтня 2023 року не буде.

Він пояснив, що обмеження на перетин кордону застосовуються тільки до певних категорій державних служителів та осіб, які обіймають певні публічні посади. Тобто це правило може бути застосовано до медиків і фармацевтів, які обіймають державні позиції в центральних органах виконавчої влади, є народними депутатами або членами місцевих рад.

Нагадаємо, що у Верховній Раді запропонували скасувати відстрочку для певних категорій студентів. Йтиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту.

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