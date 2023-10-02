"Ефективні проти Shahed": в ОП натякнули на бажанні України отримати Gepard та Vampire

Використання комплексів Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T для збиття ударних безпілотних апаратів типу Shahed може бути рентабельне, але, на думку Михайла Подоляка, це веде до зношування складських запасів союзників.

Зенітний комплекс Gepard та антидронова система Vampire допоможуть боротися проти дронів Shahed та знизити ефект від російських ударів. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в Telegram.

Він зазначив, що посилення української системи ППО передбачає не лише збільшення кількості передових систем і ракет до них. Комплекси Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T збивають ракети РФ, але наразі їхня кількість зменшується, тому гостро стоїть питання боротьби проти безпілотників Shahed.

Використання їх для збиття ударних безпілотних апаратів типу Shahed може бути рентабельне, але, на думку Подоляка, це веде до зношування складських запасів союзників та довгострокового ослаблення. З його слів, зенітні системи Gepard та Vampire зарекомендували себе як ефективний засіб проти "шахедів". Мобільні установки великокаліберних кулеметів також демонструють результат.

"Масштабування рішення відповідно до російських можливостей дасть змогу мінімізувати ефект від російських "нальотів" та забезпечить довгострокову стабільність неба України", – пояснив він.

Подоляк додав, що таке рішення допоможе знизити ризики й для країн НАТО. Головне сьогодні, на його думку, це своєчасне ухвалення рішень.

Установки Gepard в ЗСУ

зенітна установка Gepard Фото: скрін відео

Україна у вересні отримала першу партію німецьких боєприпасів для Gepard. Для нашої держави виготовляють як звичайні 35-мм боєприпаси, так і програмовані з дистанційним підривачем. У Міноборони кажуть, що й надалі допомагатимуть посилювати українську ППО. Міністр оборони Борис Пісторіус каже, що війна в Україні показала наскільки важливим має бути виробництво боєприпасів та протиповітряна оборона. Берлін й надалі має намір допомагати українським військам.

Повітряні сили 7 вересня показали роботу установки Gepard на Одещині. Українські військові відкрили вогонь та знищили російський дрон за кілька секунд за допомогою німецької самохідної установки Gepard.

У травні екіпаж розповів про роботу Gepard. На рахунку бійців вже є 4 збитих дрона-камікадзе Shahed та 2 крилаті ракети. Висока точність досягається бортовим компʼютером.

Антидронові системи Vampire в ЗСУ

Українські захисники, як сталь відомо у січні, почали використовувати антидронові системи Vampire. Сили оборони отримали перші 4 з 14 систем відповідно до контракту, укладеного в січні, на суму 40 млн доларів. Решту систем доставлять до кінця року. Представники Пентагону відмовилися уточнювати точні терміни подальших постачань.

антидронові системи Vampire Фото: скрін відео

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Пентагон закупить для України самохідні артустановки Gepard. Компанія з Флориди Global Military Products закуповуватиме та постачатиме САУ Києву.