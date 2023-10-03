До США ні ногою: в Держдепі не виключають арешту Путіна, якщо він відвідає саміт АТЕС

В дипломатичній установі наголосили, що "були б дуже здивовані", якби Володимир Путін, який останнім часом майже не виїздить за межі РФ через страх арешту за вчинені ним воєнні злочини, захотів би з’явитися на зустрічі АТЕС.

У США не виключають, що приїзд російського президента Володимира Путіна на саміт АТЕС, який відбудеться в Сан-Франциско у середині листопада, може завершитися його арештом. Про це під час пресбрифінгу в Вашингтоні сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми визнаємо наші зобов’язання як господаря АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво). Але ми будемо дотримуватися наших правил і положень про санкції", — сказав він, відповідаючи на запитання російського журналіста про те, чи планують США офіційно запросити Путіна на саміт у Сан-Франциско.

Він також додав, що дуже б здивувався, якби російський президент приїхав до США , оскільки через страх бути заарештованим за свої злочини він боїться виїздити за кордони РФ.

Щоправда Міллер не дав прямої відповіді на питання, чи готові Сполучені Штати, які не є членом Міжнародного кримінального суду, провести арешт кремлівського лідера.

"Існують інші механізми притягнення до відповідальності, які застосовуються, і МКС – це лише один із них",- зауважив представник Держдепу.

Нагадаємо, що за повідомленням росЗМІ, Москва домагатиметься від Вашингтона рішення про участь Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Раніше повідомлялося, що прокурор Міжнародного кримінального суду може незабаром видати нові ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та інших представників вищого керівництва країни.