Намагалася перешкодити мародерству: на Херсонщині окупанти вбили жінку

Серед окупантів панують панічні настрої через успішні дії українських військових. Російські військові почали частіше обговорювати плани щодо втечі з тимчасово окупованих територій.

На тимчасово окупованій території Херсонської області збільшилися випадки мародерства. Російські військові вбили жінку в селі Ольгино, яка намагалася відстояти своє майно. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупанти викрадають автомобілі цивільних у населених пунктах на тимчасово окупованій території Херсонщини", — йшлося в повідомленні.

Зокрема, почали підпілля почало частіше фіксувати випадки мародерства, а саме викрадення автомобілів місцевих жителів. Це відбувається в Чаплинці, Залізному Порту, Малих Копанях та інших містах і селах.

Окупанти відкривають вогонь по місцевих жителях, коли ті намагаються відстояти своє майно. Так днями вбили жінку в селі Ольгино.

Зазначили, що українське підпілля отримало списки окупантів, які мародерять на тимчасово окупованих територіях.

"Кожен окупант буде справедливо покараний за злочини", — пообіцяли в Центрі.

Додали, що через успішні дії Збройних сил України в російський військових з'явилися панічні настрої. Зокрема, бойовики частіше почали обговорювати плани щодо втечі з тимчасово окупованих населених пунктів.

Обстріли Херсонської області за добу

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби 2 жовтня Збройні сили Російської Федерації здійснили 80 обстрілів по регіону — було випущено 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.

"По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів", — сказав він.

Зі слів Прокудіна, окупанти поцілили в житлові квартали деяких населених пунктів. Крім цього, постраждали будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу й об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі.

У результаті ворожого обстрілу загинуло дві людини, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня ворог обстріляв Дніпропетровську та Херсонську області. Зі слів начальниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російським військовим вдалось влучити в об'єкти інфраструктури. Зокрема, для обстрілу було використано дрони Shahed та керовані авіабомби.

28 вересня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що українські школярі відмовилися на уроці вставати під російський гімн на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Після цього батьків дітей викликали до школи, з ними проводилася робота, приїжджав представник слідчого комітету.