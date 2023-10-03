"Не підтримуємо війну": у Німеччині 20-тисячне місто змусило Rheinmetall не будувати завод

Гроссенгайн знаходився під радянською окупацією, тому місцеві виступають проти будь-якої зброї, до того ж вони люблять та бояться Росії. Rheinmetall не роз'яснив місцевим, для чого потрібне підтриємство, тому у підсумку виготовляти боєприпаси там не будуть.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall хоче побудувати завод з виробництва боєприпасів на землях Саксонії. Керівництво землі виступило за ініціативу, однак мешканці Гроссенгайна та місцеві депутати виступили різко проти. Про це повідомляє The New York Times.

Уряд Саксонії розглядає можливість побудови нового заводу з виробництва боєприпасів як крок до економічного зростання. В місті є аеродром, де базувався відомий німецький ас Першої світової "Червоний барон" Манфред фон Ріхтгофен. У часи Другої світової, а потім під час радянської окупації аеродром продовжував відігравати важливу роль. Тому підприємство могло б створити сотні нових робочих місць, а також допомогти відновити запаси Бундесверу.

Проте у самому Гроссенгайні 16 з 22 членів міської ради підписали листа канцлеру Олафу Шольці із закликом заблокувати проєкт. Також ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" провела мітинг, на якому вони виступали проти продажу зброї Україні.

Монумент радянським солдатам в Гроссенгайні Фото: The New York Times

"Ми не хочемо брати участь у війнах по всьому світу обхідним шляхом. Ми відкидаємо подальше економічно-військове використання міста, як це було роками", — йшлось у петиції, яку пропонувалось підписати мешканцям на червневому мітингу.

Бунт у маленькому Гроссенгайні, який було б легко відкинути, як політику малого містечка, насправді демонструє набагато більше занепокоєння серед деяких німців, особливо на колишньому комуністичному Сході. пишуть у виданні. Вони занепокоєні зобов’язанням Німеччини озброїти Україну. У східній частині Німеччині збергся як страх перед РФ, так і прихильність до неї. У ширшому розумінні багато німців досі відчувають глибоку огиду до війни через нацистське минуле.

"Нам більше не потрібна зброя. Ми більше не хочемо армії. Це більше не потрібно. Ми хочемо жити в мирі з Росією. Дуже важко пояснити людям, чому ми повинні захищати Україну", — привів слова протестувальників Себастьян Фішер, член законодавчих зборів землі Саксонії.

Одна з членів Лівої партії в Гроссенгайні Керстін Лаутербах виступає проти постачання зброї не тільки в Україні, а й в цілому. Також вона вважає Захід та США винними у тому, що конфлікт не можна було вирішити мирним шляхом.

"Я можу уявити, що Путін почувається стиснутим, бо НАТО підбирається все ближче й ближче", — каже Лаутербах.

Проблема полягає в тому, що місцевим мало дали інформації щодо того, як буде виглядати фабрика в місті. Через це поширюються плітки та занепокоєння щодо екології. Проте з економічної точки зору завод Rheinmetall надав би 840 млн доларів інвестицій та створив би 600 робочих місць.

Через протести Rheinmetall відклав плани будувати завод в Гроссенгайні й зосередиться на розширені виробничих потужностей вже наявних підприємствах. Це рішення теж викликає палкі дискусії.

Нагадаємо, 28 вересня ЗМІ писали, що Угорщина стане першим покупцем новітнього німецького танку Panther.

5 вересня Rheinmetall передав Україні першу партію боєприпасів для Gepard на відновленій лінії виробництва.