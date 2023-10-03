22 бригада ЗСУ показала на озброєнні польські танки PT-91 Twardy (фото)

PT-91 — це глибока модернізація радянського Т-72М. Серед особливостей — власний динамічний захист ERAWA та західні системи керування вогнем.

Бійці 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали тренування танкістів на польських PT-91 Twardy. Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.

Військові показали навчання танкістів в перервах між бойовими виходами. На заняттях присутні як досвідчені екіпажі, так і новачки. Танкісти відпрацьовували практичні вправи з водіння танків у темний час доби та стрільби штатним артилерійським пострілом.

Фото: 22 окрема механізована бригада

"Тренуємось заради перемоги!" — підписали фотографії у бригаді.

PT-91 Twardy — що відомо

Аналітики встановили, що на зображеннях польські танки PT-91 Twardy — глибока модернізація радянського Т-72. Україна отримала десятки машин в межах військової допомоги Польщі. Перші прототипи модернізації були виготовлені у 1993 році. Серійно Twardy виготовляли з 1995 по 2002 роки. Усього у Війську Польському було 232 PT-91.

PT-91 Twardy - це польська модернізація Т-72М Фото: 22 окрема механізована бригада

Головною особливістю польських Twardy є новий динамічний захист ERAWA з покриттям 1K2KS, яке зменшує помітність танка в інфрачервоному та радіолокаційному діапазонах. Тести польського динамічного захисту показують, що в залежності від типу снаряда, вона підвищує живучість танка на 30-70%. Також ERAWA не реагує на попадання уламків артилерійських снарядів до 82-мм калібру та стрілецьку зброю. Динамічна зброя не здетонує навіть від напалму чи бензину.

PT-91 Twardy Фото: 22 окрема механізована бригада PT-91 Twardy Фото: 22 окрема механізована бригада PT-91 Twardy Фото: 22 окрема механізована бригада PT-91 Twardy Фото: 22 окрема механізована бригада PT-91 Twardy Фото: 22 окрема механізована бригада

Окрім цього польський танк має покращену оптику: французьку систему управління вогнем Savan-15T, польський прилад нічного бачення Radomka та інші західні системи.

Нагадаємо, 28 червня 22 бригада вперше показала польські танки PT-91 Twardy на озброєнні.

Перші повідомлення про танки PT-91 Twardy, які Польща може надати Україні, з'явились у мережі влітку 2022 року