"Продавці мила", які відбілюють Путіна: в ЗМІ склали інтерактивну карту пропагандистів РФ

Найбільша кількість пропутінських експертів "працює" у Європі, свідчать дані журналістів. Лише у Німеччині їх нарахували 35 ос., а в Британії — 29.

У західному світі діють публічні особи — журналісти, громадські діячі, політологи тощо — які звертаються до співгромадян зрозумілою їм мовою і доносять до них основні наративи РФ. Ці особи вбудовані в західні суспільства, тому їх слухають: таким чином російська пропаганда доноситься до іноземних "споживачів". Видання The Insider зібрало список таких діячів та розмістило їх на інтерактивній карті. Журналісти описали, що розміщено на карті та як нею користуватись.

На інтерактивній карті Fakexperts позначено різними кольорами майже всі країни Європи, Північної Америки і Австралія. Якщо натиснути на ту чи іншу країну, то зліва розгортається список псевдоекспертів з коротким описом "досягнень" кожного з них.

Побіжне вивчення карти дало можливість підрахувати кількість (орієнтовну) діячів, які працюють проти України й на Путіна у різних країнах світу:

Німеччина — 35 ос.;

Велика Британія — 29 ос.;

США — 13 ос.;

Польща — 3 ос.;

Канада, Австралія, Словаччина — по 2 ос.

Прикметно те, що не вказані аналогічні "експерти" з країн Африки, Азії, Південної Америки та деяких країн Європи (немає Угорщини, Румунії, Португалії на ще кількох). Автори карти не вказують, чи планують її доповнювати.

Видання розповіло, за якими критеріями люди потрапляли у список "фейкекспертів" та опинялись на карті: в усіх випадках вони транслювали на західну аудиторію те, що було вигідну Кремлю. Серед них є люди, ніяк не дотичні до питань, які вони коментують: наприклад, продавці мила чи футбольні воротарі. Є також расисти та неонацисти.

"Головне, що об'єднує фейкспертів, які потрапили до цієї карти, — обіляючи путінську політику, вони розповсюджують відверту дезінформацію, тобто не просто висловлюють якісь оціночні судження, а роблять заяви про факти, недостовірність яких легко доводиться", — написали розслідувачі The Insider.

Пропаганда РФ: деталі

У матеріалі описано деякі аспекти діяльності Такера Карлсона — телеведучого та журналіста каналу FoxNews. Чоловіка звільнили у 2018 році за те, що він підтримав штурм Конгресу прихильниками Дональда Трампа. Його найвизначніші меседжі: смерть від вакцин проти COVID-19, змова з метою витіснити "біле населення". Коли став "путіністом", розповідав про біолабораторії в Україні.

Інші проросійські агітатори регулярно з'являються на екранах російських ЗМІ.

Пропаганда РФ: теми

Журналісти проаналізували тексти "експертів" і виділили шість тез російської пропаганди, які вона транслює на західну аудиторію:

розміщення біолабораторій НАТО в Україні; поширення фальшивок про збиття "Боїнга" MH17 у 2014 році; фейки про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля — його намагались убити отрутою "Новичок"; фейки про замах на отруєння Олексія Навального; розповіді "вільне волевиявлення" на окупованих територіях України; фейки про події під час війни РФ проти України.

Зазначимо, американське видання опублікувало заяву від анонімних джерел в уряді Джо Байдена. Джерела стверджують, що Путін націлився на США: планує посилити проросійські впливи за кордоном, щоб скомпрометувати ідею допомоги Україні.

Нагадуємо, 2 жовтня власник компанії SpaceX та соцмережі X (Twitter) Ілон Маск опублікував знущальний пост щодо допомоги Україні. Американському підприємцю відповіла пресслужба Верховної Ради: відповідь складалась з чотирьох коротких слів. Між тим кількома тижнями раніше Маск опублікував інший допис, у якому критикував темпи контрнаступу ЗСУ.