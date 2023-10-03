В Україні можуть мобілізувати солдатів строкової служби: подробиці (документ)

За словами міністра оборони України Рустема Умерова, на час дії загальної мобілізації солдатів строкової служби можуть відрядити на фронт.

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про внесення змін до порядку проведення мобілізації. Згідно з цими змінами, солдати строкової служби можуть бути мобілізовані на фронт. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на відповідь глави Міноборони України Рустема Умєрова на його звернення.

Проєкт указу відправили на розгляд президенту України.

Хто підлягає мобілізації

Під мобілізацію потрапляють солдати строкової служби, які відповідають таким критеріям:

строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану і військова служба яких продовжена понад установлені строки;

ті, які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

Як проходить мобілізація строковиків

Мобілізація солдатів строкової служби проводиться на добровільній основі. Для мобілізованих передбачені щомісячні грошові виплати. Строк служби військових строкової служби, які добровільно мобілізуються, буде таким самим, як для військовослужбовців, мобілізованих під час воєнного стану.

Раніше також повідомлялося, що в Україні можуть внести зміни до законодавства, щоб розширити коло осіб, які підлягають мобілізації.