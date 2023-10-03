Літак-амфібія: експерти розповіли про Бе-12, який активно використовує Чорноморський флот РФ

За словами журналістів, уперше РФ застосувала літаки Бе-12 проти України ще в серпні 2022 року. За допомогою його росіяни шукали диверсантів біля вод Криму і моніторили українські порти.

Літаки-амфібії Бе-12, які зараз використовує Чорноморський флот РФ, поставили на озброєння армії СРСР ще 1968-го року. Потім його зняли з озброєння армії Росії вже в 1992-му році. Про це повідомило видання Defense Express.

За словами журналістів, російські військові можуть використовувати такі літаки "до повного вироблення ресурсу". Такі апарати зараз збереглися лише у військово-морській авіації Росії.

Повідомляється, що попри те, що літак є амфібією, російські льотчики не ризикують злітати на ньому з води через нюанси технічного стану. Згідно з довідником The Military Balance 2023 року у РФ було всього 6 таких апаратів.

У липні 2022 року, як сказано в матеріалі, у мережі з'явилися знімки аеродрому "Кача" в окупованому Криму. На них можна побачити 7-8 літаків типу Бе-12. Також були 2 борти цього ж типу, але в розібраному стані. Однак в експлуатації перебувало лише 4-5 екземплярів.

Літаки Бе-12 на аеродромі "Кача" Фото: Planet Labs Inc.

За словами журналістів, уперше Росія застосувала літаки Бе-12 проти України ще в серпні 2022 року. Так, вони шукали диверсантів біля вод Криму та моніторили українські порти. Передбачається, що в росіян залишилися лише літаки в пошуково-рятувальному варіанті, але не в протичовновому.

"Вочевидь, військові ворога переконані, що до "повного вироблення ресурсу" Бе-12 цілком здатний виконувати свої функції", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що 3 жовтня Міноборони Великої Британії повідомило, що окупанти можуть передислокувати військово-морські сили з Криму до РФ. У британській розвідці розповіли, що останніми тижнями в операціях флоту, якому важко протистояти одночасним загрозам на південному фланзі, важливу роль відіграв компонент військово-морської авіації. Насамперед це літаки Бе-12. Вони застосовуються для виявлення надводних суден без екіпажу.