Мобілізація в Україні: хто може отримати повторну повістку від ТЦК

Якщо чоловік отримав повістку та зігнорував її — він може отримати штраф або тюремне ув'язнення. Однак є шість випадків, коли повторна повістка не говорить про можливе правопорушення.

В Україні оголошено воєнний стан, який триватиме до 15 листопада 2023 року. При цьому військовозобов'язані чоловіки отримують повістки і мають з'явитись до ТЦК та СП, щоб оновити дані або мобілізуватись. Декому вручають повістки двічі і це не завжди означає, що він перед цим щось порушив. Хто може отримати повістку двічі і як тоді діяти, розбирався Фокус.

Про деталі мобілізаційних заходів ідеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Законі про оборону та в Указі президента України Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію". На підставі цих нормативних актів працівники ТЦК приймають рішення вручати повторні повістки. Їх можуть отримати військовозобов'язані чоловіки лише в кількох випадках.

Чому повістки вручають повторно — подробиці

Чоловік може отримати повістку повторно, якщо зігнорував першу повістку — не з'явився до військкомату. За такі дії можлива відповідальність — адміністративне покарання, або навіть кримінальне.

ТЦК можуть надіслати повістку повторно у наступних випадках:

якщо чоловік раніше добровільно приходив до військкомату і ставав на облік;

якщо раніше була отримала повістка, пройдені усі потрібні процедури, але мобілізація не відбулась;

якщо відбулись певні зміни й житті — змінилась робота, місце проживання, сімейний стан, про що потрібно повідомити ТЦК протягом семи днів;

якщо є потреба оновити дані про військовозобов'язаного;

якщо раніше отримали відстрочку і виникла потреба уточити підстави цієї відстрочки;

якщо громадянин проходив військово-лікарську комісію більш як пів року тому.

Мобілізація в Україні: деталі

Як покарають за ігнорування повістки, вказано у Кримінальному кодексі:

адміністративна відповідальність — штраф від 3400 до 5100 грн;

кримінальна відповідальність — за ухилення від військової служби за умов воєнного стану можна опинитись у в'язниці на термін від 3 до 5 років.

Тим часом працівники ТЦК та СП пояснили, що відбувається, коли чоловіку вручають повістку прямо на вулиці. Зі слів військкомів, людям пояснюють необхідність оновлення даних про військовозобов'язаних та важливість візиту до військкомату.

Між тим в Україні у жовтні триває загальна мобілізація, якій підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Фокус пояснив, які категорії чоловіків та з якими військово-обліковими спеціальностями призивають до лав ЗСУ.

Нагадуємо, у РФ вважають, що війна в Україні триватиме до 2025 року. На думку міністра оборони Росії Сергія Шойгу, до того часу Кремль досягне "поставлених цілей". Тим часом західні ЗМІ вказали, що президент РФ Володимир Путін поставив перед собою нову мету. Зокрема, він планує вплинути на вибори у США, щоб позбавити України підтримки і потім здолати.