Модернізувати чи замінити: що Канада буде робити з танковим кулаком

На озброєнні канадської армії знаходиться понад 70 танків Leopard 2, які спочатку планували списати, а потім планували купити нові. У підсумку зараз грошей недостатньо для придбання нових машин.

Канада вперше за понад 20 років відправляє танки в закордонну місію в Латвію. Разом з тим майбутнє танків у Збройних силах залишається невизначеним. Про це повідомляє Defense News.

В середині листопада в Литву має прийти перший з 15 танків Leopard 2A5, які має передати Канада в межах зміцнення присутності НАТО. Паралельно з тим в канадській армії триває робота, щоб визначити, як найкраще підтримувати парк машин. Замінити танки чи підтримувати їх у боєздатному вигляді. За даними Міноборони Канади, на довгострокову підтримку парку з танками Leopard 2 піде приблизно 1,1 млрд доларів США. В такому випадку технічне обслуговування розраховано до 2035 року.

"Обсяг робіт включатиме такі ключові послуги, як технічна підтримка, модернізація за необхідності, управління ланцюжком постачання, інженерна підтримка і технічна підтримка канадського флоту Leopard 2", — сказала прессекретарка Міноборони Джесіка Ламіранд.

До весни 2024 року Міноборони планує остаточно розвʼязати питання з тим, що робити з Leopard 2. Наразі на озброєнні є 74 танки, якщо не рахувати передані 8 Україні. Ще однією проблемою з машинами є обмежений бюджет армії.

У 2003 році командувач Сухопутних військ заявляв, що Leopard 2 знімуть з експлуатації й акцент зроблять на американських колісних машинах Stryker. У 2006 плани змінились й танки відправили в Афганістан. Після виводу військ з Афганістану, канадські машини обмежувались навчанням всередині країни. І вже у 2023 році тодішня міністерка оборони Аніта Ананд оголосила про план купити нові танки, але справа знову впиралась у фінансуванні.

Через придбання F-35 та літаків P-8 з бойовими кораблями може призвести до того, що грошей може не вистачити на танки. Тому питання залишається невизначеним.

Нагадаємо, 2 жовтня Польща відправила в Україну перші танки Leopard 2A4, які були пошкоджені на полі бою в Україні.

26 вересня ЗМІ писали, що Швейцарія продасть Німеччині 25 Leopard 2 з умовою не передавати їх Україні.