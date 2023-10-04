СБУ знищила ППО С-400 "Тріумф" росіян та влаштувала блекаут на Бєлгородщині, – ЗМІ (відео)

На місці атаки пролунало зо два десятки вибухів, а потім в районі, де сталася атака, зникло світло. Офіційно СБУ знищення комплексу не коментувала.

Російські окупанти залишилися без комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. Це сталося завдяки роботі українських спецслужб. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що атака відбулася вночі. Росіяни виклали в мережу кадри, де чути близько 20 вибухів в місці де розміщувався "Тріумф" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Журналісти зауважили, що ціна такого комплексу — 1,2 млрд дол. США.

Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ спалила за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

Поки що в СБУ офіційно не коментували тріумфальне спалення російського "Тріумфу".

Нагадаємо, що у СБУ розповіли, куди поцілив їхній дрон в Курській області РФ. Він виявив і ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" поблизу населеного пункту Гир'ї Бєловського району Курської області.

Також повідомлялося, що у Бєлгородській області Росії зранку 3 жовтня невідомі БпЛА атакували місцевий завод з виробництва сапфірів "Монокристал".