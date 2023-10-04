"Запобіжимо Содому і Гоморрі": Балицький пропонує Росії захопити країни Балтії (відео)

Призначений окупаційною владою "губернатор" Запорізької області заявив, що мета РФ — захопити не тільки Україну, а й країни Балтії, Польщу та Фінляндію, де живуть "їхні піддані".

Призначений Кремлем "губернатор" Запорізької області Євген Балицький відкрито підтримав російське вторгнення до Фінляндії, Польщі та країн Балтії, яке відновить Російську імперію в кордонах, що існували до 1917 року. Про це колаборант заявив в інтерв'ю РІА "Новости".

"Коли Російська імперія похитнулася після більшовицького перевороту і пішла іншим шляхом розвитку, втратила дуже багато своїх підданих. Я зараз про землі не кажу, хоча, звісно, я розумію, що до їх числа входять Варшава, Гельсінкі, Ревель, Лієпая і вся Прибалтика. Це все наші землі, і наші люди там живуть", — заявив Балицький.

Далі колаборант стверджує, що ситуацію, в якій "підданих Російської імперії, а зараз Російської федерації" зробили "стадом безсловесних тварюк тремтячих", потрібно "поправити силою російської зброї".

"Ми повернемо своїх людей, своїх підданих, щоб увесь світ не перетворився на той Содом і Гоморру, який зараз коїться в Європі. Ні в яку дипломатію я в даному випадку не вірю", — заявив колаборант.

Інтерв'ю Євгена Балицького для РІА "Новости"

Висловлювання кремлівського ставленика, який у минулому був нардепом від "Партії регіонів", пролунали на тлі зростаючої хвилі російської пропаганди щодо відновлення не тільки СРСР, а й Російської імперії.

Це перегукується і з коментарями російського генерала Андрія Мордвічева, який заявив, що захоплення України є лише "сходинкою" до ширшого вторгнення в Європу.

"Війна триватиме протягом довгого періоду. Обговорювати конкретні дати не має сенсу... Що стосується Східної Європи і того, що необхідно зробити, то це, безумовно, потребуватиме більше часу. Україна — це тільки початок. Я вірю, що прихильники цієї війни на цьому не зупиняться", — сказав Мордвічев в інтерв'ю державному телеканалу "Россия-1".

Інтерв'ю російського генерала Мордвічева телеканалу "Россия-1"

Російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев причетний до захоплення Маріуполя, а також особисто віддавав наказ про штурм "Азовсталі". У лютому цього року його призначили на посаду командувача Центрального військового округу. У вересні указом президента РФ Мордвічева підвищили у званні до генерал-полковника.

Нагадаємо, у червні український суд заочно засудив голову окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького до 15 років позбавлення волі за двома статтями Кримінального кодексу.